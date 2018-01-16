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01:30 (мск), источник: ТАСС

Два мяча Балотелли не помогли «Ницце» обыграть «Монако» в матче чемпионата Франции

ТАСС, 17 января. «Монако» и «Ницца» сыграли вничью в матче 21-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча на стадионе «Луи II» в Монте-Карло завершилась со счетом 2:2.

Оба мяча в составе «Ниццы» забил итальянский нападающий Марио Балотелли (47-я, 68-я минуты). У «Монако» голы на счету француза Адамы Диахаби (33) и колумбийца Радамеля Фалькао (90).

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«Монако» продлил безпроигрышную серию в чемпионате Франции, которая составляет уже шесть матчей (четыре победы, две ничьи). Последний раз «Монако» проигрывал в первенстве 29 ноября, когда уступил на выезде «Нанту» (0:1).

«Монако» опустился со второго на третье место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка после 21 тура. «Ницца» занимает шестую строчку, набрав 31 очко. В следующем туре 21 января «Монако» на своем поле примет «Метц», «Ницца» в тот же день дома сыграет против «Сент-Этьена».

«Ницца» является соперником московского «Локомотива» по 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч стартового раунда плей-офф еврокубка состоится 15 февраля в Ницце, ответная встреча будет сыграна в Москве 22 февраля.

Монако 2:2
Первый тайм: 1:0
Ницца
16.01.2018, 23:00 основной раунд: 21-й тур Stade Louis II
Главные тренеры
Леонарду Жардим Люсьен Фавр
Голы
33′ Адама Диакаби 15
90+2′ Радамель Фалькао 9
9 Марио Балотелли 47′
9 Марио Балотелли 68′
Составы
Даниэль Субашич 1
Марко ди Оливейра Жорже 6
Джибриль Сидибе 19
Андреа Раджи 24
18′ Камиль Глик 25
62′ Жоау Моутинью 8
Тома Лемар 27
Радамель Фалькао 9
81′ Кевин Н`Дорам 35
Рашид Геззаль 7
53′ 69′ Бальде Кейта 14
Маркуш Лопеш 20
75′ 76′ Адама Диакаби 15
Стеван Йоветич 10
40 Вальтер Бенитес
4 Барбоза Сантос Марлон
15 Патрик Бюрнер
31 Бонфим Коста Сантос Данте
6 Жан-Микаэль Сери
8 Пьер Лис Мелу
14 Алассан Плеа 34′
25 Вилан Сиприен 34′
7 Аллан Сен-Максимен
20 Максим Ле Маршан 60′ 57′
23 Маланг Сарр
9 Марио Балотелли 90′ 61′
11 Бассем Срарфи
Статистика
4 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 5
6 Угловые 3
10 Фолы 12
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Франсуа Летексье (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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