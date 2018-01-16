Два мяча Балотелли не помогли «Ницце» обыграть «Монако» в матче чемпионата Франции

Оба мяча в составе «Ниццы» забил итальянский нападающий Марио Балотелли (47-я, 68-я минуты). У «Монако» голы на счету француза Адамы Диахаби (33) и колумбийца Радамеля Фалькао (90).

Фоторепортаж Соперники российских клубов в Лиге Европы Представляем «Ниццу», «Селтик», «Црвену Звезду» и «Атлетик».

«Монако» продлил безпроигрышную серию в чемпионате Франции, которая составляет уже шесть матчей (четыре победы, две ничьи). Последний раз «Монако» проигрывал в первенстве 29 ноября, когда уступил на выезде «Нанту» (0:1).

«Монако» опустился со второго на третье место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка после 21 тура. «Ницца» занимает шестую строчку, набрав 31 очко. В следующем туре 21 января «Монако» на своем поле примет «Метц», «Ницца» в тот же день дома сыграет против «Сент-Этьена».