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«Лестер» пробился в 1/16 финала Кубка Англии благодаря дублю Ихеаначо
По итогам переигровок определились три новых участника 1/16 финала Кубка Англии.
По итогам переигровок определились три новых участника 1/16 финала Кубка Англии.
«Лестер Сити» после гостевой ничьей с «Флитвуд Таун» (0:0) дома одержал победу над соперником со счётом 2:0. Дублем в составе «лис» отметился нападающий Келечи Ихеаначо.
Также в следующий раунд Кубка Англии пробились «Кардифф Сити», переигравший «Мэнсфилд Таун» (4:1, первая игра — 0:0) и «Шеффилд Уэнсдей», который оказался сильнее «Карлайл Юнайтед» (2:0, первый матч — 0:0).
В 1/16 финала «Лестер» сыграет с «Питерборо Юнайтед», «Кардифф» — с «Манчестер Сити», а «Шеффилд Уэнсдей» — с «Редингом».