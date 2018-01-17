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01:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лестер» пробился в 1/16 финала Кубка Англии благодаря дублю Ихеаначо

По итогам переигровок определились три новых участника 1/16 финала Кубка Англии.

Источник: AFP 2018

«Лестер Сити» после гостевой ничьей с «Флитвуд Таун» (0:0) дома одержал победу над соперником со счётом 2:0. Дублем в составе «лис» отметился нападающий Келечи Ихеаначо.

Также в следующий раунд Кубка Англии пробились «Кардифф Сити», переигравший «Мэнсфилд Таун» (4:1, первая игра — 0:0) и «Шеффилд Уэнсдей», который оказался сильнее «Карлайл Юнайтед» (2:0, первый матч — 0:0).

В 1/16 финала «Лестер» сыграет с «Питерборо Юнайтед», «Кардифф» — с «Манчестер Сити», а «Шеффилд Уэнсдей» — с «Редингом».

Лестер
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