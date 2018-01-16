Роналдинью завершил карьеру после двух лет без большого футбола

Источник: РИА "Новости"

37-летний хавбек почти два с половиной года не выходил на поле в официальных матчах — последний поединок он провел 27 сентября 2015 года, однако о его уходе из футбола стало известно только сейчас.

— Роналдинью завершил карьеру. Это окончательное решение. Мы сделаем что-то грандиозное после чемпионата мира в России, вероятно, в августе. Мы проведем ряд мероприятий в Бразилии, Европе и Азии. И, конечно, проведем матч сборной Бразилии, — цитирует Globo брата Роналдинью.

Роналдинью защищал цвета «Гремиу», «ПСЖ», «Барселоны», «Милана», «Фламенго», «Атлетику Минейру», «Керетаро» и «Флуминенсе». В 2016 и 2017 году он выступал в чемпионате Индии по мини-футболу. С «Барсой» бразилец выиграл два чемпионата и два Суперкубка Испании, а также Лигу чемпионов, с «Миланом» — чемпионат Италии, с «Керетаро» — Кубок Мексики, с бразильскими клубами — несколько местных турниров, а также Кубок Либертадорес в составе «Атлетику Минейру». В сборной Бразилии Роналдинью отыграл 97 матчей, забил 33 гола и стал чемпионом мира-2002. В 2005 году футболист получил «Золотой мяч».