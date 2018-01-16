Роналдинью завершил карьеру после двух лет без большого футбола
Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдинью официально завершил карьеру. Об этом сообщил его брат Ассис в интервью газете O Globo.
Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдинью официально завершил карьеру. Об этом сообщил его брат Ассис в интервью газете O Globo.
37-летний хавбек почти два с половиной года не выходил на поле в официальных матчах — последний поединок он провел 27 сентября 2015 года, однако о его уходе из футбола стало известно только сейчас.
— Роналдинью завершил карьеру. Это окончательное решение. Мы сделаем
Роналдинью защищал цвета «Гремиу», «ПСЖ», «Барселоны», «Милана», «Фламенго», «Атлетику Минейру», «Керетаро» и «Флуминенсе». В 2016 и 2017 году он выступал в чемпионате Индии по