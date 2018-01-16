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16 января, источник: Р-Спорт

«Эшторил» и «Порту» доиграют прерванный матч 21 февраля

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Прерванный матч 18-го тура чемпионата Португалии между «Эшторилом» и «Порту» будет доигран 21 февраля, сообщает A Bola.

Матч, который начался в понедельник в Эшториле, был остановлен после первого тайма и впоследствии отменен из-за риска обрушения одной из трибун стадиона «Антониу Коимбра да Мота», которая была открыта в сентябре 2014 года. Именно на этой трибуне располагались болельщики «Порту», которые стали спускаться на поле, опасаясь обрушения конструкции.

Позже «Порту» в своем микроблоге в Twitter опубликовал несколько фотографий, на которых видны большие трещины в опорных узлах и стенах трибуны.

Во время загрузки произошла ошибка.

Официальное заявление португальской лиги о дате доигровки матча ожидается в ближайшее время.

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