«Эшторил» и «Порту» доиграют прерванный матч 21 февраля

Матч, который начался в понедельник в Эшториле, был остановлен после первого тайма и впоследствии отменен из-за риска обрушения одной из трибун стадиона «Антониу Коимбра да Мота», которая была открыта в сентябре 2014 года. Именно на этой трибуне располагались болельщики «Порту», которые стали спускаться на поле, опасаясь обрушения конструкции.