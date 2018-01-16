Daily Mirror: Обамеянг согласовал условия личного контракта с «Арсеналом»
ТАСС, 16 января. Габонский нападающий дортмундского футбольного клуба «Боруссия»
ТАСС, 16 января. Габонский нападающий дортмундского футбольного клуба «Боруссия»
По данным издания, Обамеянг в «Арсенале» должен будет заменить чилийского форварда Алексиса Санчеса, который в ближайшее время покинет команду.
14 января «Боруссия» отстранила Обамеянга от матча чемпионата Германии против «Вольфсбурга» по дисциплинарным причинам. 16 января немецкое издание Bild сообщило, что дортмундцы готовы продать игрока за €70 млн.
Обамеянг перешел в «Боруссию» в июле 2013 года из французского «Сент-Этьена». В составе немецкого клуба футболист стал победителем Кубка Германии и двукратным обладателем национального Суперкубка. 28-летний Обамеянг провел за команду 212 матчей, забив 141 гол.