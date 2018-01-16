Daily Mirror: Обамеянг согласовал условия личного контракта с «Арсеналом»

Источник: AFP 2018

По данным издания, Обамеянг в «Арсенале» должен будет заменить чилийского форварда Алексиса Санчеса, который в ближайшее время покинет команду.

14 января «Боруссия» отстранила Обамеянга от матча чемпионата Германии против «Вольфсбурга» по дисциплинарным причинам. 16 января немецкое издание Bild сообщило, что дортмундцы готовы продать игрока за €70 млн.