Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова
Британец порвал глотку, пытаясь сдержать чихание
Робот-ребенок раскрыл правду о микробах в каждом доме
"Злости у меня нет": как живет Маргарита после операции на кистях
«Шикарная»: в Сети обсуждают образ Светланы Ходченковой
Текущие события
Футбол. Зарубежный
16.01
Монако2
Ницца2
Футбол. Зарубежный
16.01
Бордо0
Кан2
Футбол. Зарубежный
16.01
Марсель2
Страсбур0
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам
Лион
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Труа
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Монпелье
Все события
7-летняя актриса расплакалась на вручении премии кинокритиков
Мария Шукшина вернулась на «Первый»: фото со съемок нового шоу
Новый Volkswagen Jetta: первые фото
Создан автосалон только для женщин
Роналдинью завершил карьеру после двух лет без большого футбола
МОК может предоставить Бьорндалену возможность выступить на ОИ
«Шикарная»: в Сети обсуждают образ Светланы Ходченковой
Валерия проводит время в Париже с дочерью и экс-женой Пригожина
В Красноярске врач уволилась после видео с танцем живота
Пара из США сбросила больше 250 килограмм, чтобы заняться сексом
Что можно купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Ипотека станет доступной для половины семей РФ
Фоторепортажи
14Денис Юсков — чемпион Европы! Лучшие кадры
10Мастер-шоу КХЛ в Астане
16 января, источник: ТАСС

Daily Mirror: Обамеянг согласовал условия личного контракта с «Арсеналом»

ТАСС, 16 января. Габонский нападающий дортмундского футбольного клуба «Боруссия» Пьер-Эмерик Обамеянг согласовал условия личного контракта с лондонским «Арсеналом». Об этом сообщает британская газета Daily Mirror.

Источник: AFP 2018

По данным издания, Обамеянг в «Арсенале» должен будет заменить чилийского форварда Алексиса Санчеса, который в ближайшее время покинет команду.

14 января «Боруссия» отстранила Обамеянга от матча чемпионата Германии против «Вольфсбурга» по дисциплинарным причинам. 16 января немецкое издание Bild сообщило, что дортмундцы готовы продать игрока за €70 млн.

Обамеянг перешел в «Боруссию» в июле 2013 года из французского «Сент-Этьена». В составе немецкого клуба футболист стал победителем Кубка Германии и двукратным обладателем национального Суперкубка. 28-летний Обамеянг провел за команду 212 матчей, забив 141 гол.

Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Боруссия Д
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Теперь МОК недоволен красным цветом и подозрительными русскими мотивами
Почему Бьорндалена не взяли на Олимпиаду
Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона за титул чемпиона UFC
Медведева начинает в Москве защиту титула чемпионки Европы
Роналдинью завершил карьеру после двух лет без большого футбола
МОК может предоставить Бьорндалену возможность выступить на ОИ
«Спартак» стал четвертым в Европе по приросту посещаемости
СМИ: Перес дал карт-бланш агенту Роналду для поиска нового клуба
СКА одержал пятую победу подряд, обыграв «Спартак»
Новости
Авто
Два с «ГАКом»: главная авантюра Детройта На американский рынок рвется китайская компания GAC: не имеющая пока в США ни одного дилера, но уже ставшая героем конфуза с президентом Трампом
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю» Резонансная история получила продолжение после досрочного освобождения Сергея Семенова, который пришел в шоу Малахова, а Шурыгина посетила «Пусть говорят» с Борисовым
Недвижимость
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
«Самое страшное - звук»: американец снял сход селя на свой дом
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Леди
Звезды, которые ограничили знакомство друг с другом одним свиданием Из некоторых знаменитостей могли бы получиться неплохие пары. Но, увы, их общение закончилось после одного единственного свидания.
Дети
Иглесиас и Курникова показали новорожденных детей Знаменитые родители поделились милыми снимками в микроблогах.  
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь