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16 января, источник: Спорт-Экспресс

Продавец по имени Кока: семь фактов о Рауше

«Динамо» в ближайшие дни может приобрести защитника сборной России Константина Рауша. Всем известно, что он — русский немец, но его биография полна и других любопытных страниц.

Источник: Спорт-Экспресс

РЫБАЛКА НА ОБИ

Кожевниково — ничем не примечательное село в Томской области, в котором живут 8 тысяч человек. Но в прошлом году количество переходов на страницу этого села в «Википедии» возросло — всем стало интересно, где родился второй после Нойштедтера немец в истории сборной России.

О жизни в Кожевникове Константин ничего не помнит. Только то, что они с дедом и братом часто ходили на Обь ловить рыбу. Из Сибири семья Рауша уехала, когда Косте было пять лет, а в следующий раз вернулась в Кожевниково, когда ему исполнилось 14. Рауш вспоминал, что снова поехал на Обь и выловил рыбу длиной в полметра.

ПО ИМЕНИ КОКА

После эмиграции в Германию (город Целле в Нижней Саксонии) отец Рауша устроился на бумажную фабрику, а мать — в магазин спорттоваров. Сам Константин не сразу пошел в немецкую школу — примерно год он учил новый язык. В школе, впрочем, Рауша не дразнили и даже дали забавное прозвище — Кока. Константин шутил, что кому-то в первом классе напоминал кокер-спаниеля. «Костя» — слишком сложное сочетание букв для немцев, так что и в клубах Рауша окликают Кокой.

Константин РАУШ | Источник: Спорт-Экспресс

500 ЕВРО ЗА РАБОТУ ЗА ПРИЛАВКОМ

Родители Рауша не были уверены в том, что сын станет футболистом, и настаивали на получении образования. Кока не перечил: больше года он учился на торгового работника, причем совмещал учебу с тренировками и… стажировкой в клубном магазине «Ганновера». «Это длилось полтора года, — вспоминал в интервью «СЭ» Рауш. — Я зарабатывал в магазине 500 евро в месяц. Потом Дитер Хеккинг взял меня в первую команду «Ганновера».

УМЕЕТ ЛЕПИТЬ МАНТЫ

Сварить пельмени — дело нехитрое, но мама Рауша научила их лепить, а это уже уровень выше для любого мужчины. Константин обожает русскую кухню, сам может слепить пельмени и манты, чем и кормил своего лучшего друга Феликса Бурмайстера, с которым снимал квартиру на заре футбольной карьеры.

Константин РАУШ | Источник: AFP 2018

МЕДАЛЬ ФРИЦА ВАЛЬТЕРА

На сайте РФС в рубрике «Интересные факты» в профиле Рауша написано только одно: «Был удостоен серебряной медали Фрица Вальтера за удачное выступление на чемпионате мира среди юношей до 17 лет в составе сборной Германии». Эту награду Рауш получил в 2007 году, но не только за бронзу на чемпионате мира, где блистал Тони Кроос. Этот приз вручают по итогам года за спортивные выступления и за личностные качества. Кстати, золотую медаль 2007 года в возрасте Рауша получил Патрик Функ, который уже давно играет в третьей бундеслиге.

«СПАРТАК» — ЭТО НЕСЕРЬЕЗНО

Рауш и раньше мог оказаться в премьер-лиге — русским немцем интересовалось «Динамо», а однажды Константину позвонили из «Спартака». Но сам футболист признался, что не воспринял этот звонок всерьез, так как не совсем понял, откуда звонят: «Не уверен на сто процентов, что это были люди именно из “Спартака”. Агенты какие-то хотели со мной поговорить, что-то узнать».

Константин РАУШ | Источник: Спорт-Экспресс

ПАСПОРТ — С 2015-ГО

У Рауша всегда было российское гражданство, так как Константин от него не отказывался, а для немецких репатриантов это делать необязательно. Но до 2015 года у защитника не было российского паспорта. В прессе часто писали об интересе к Раушу со стороны сборной, но на самом деле до конкретики не доходило. Однако примерно в 2014-м Константину позвонили якобы из РФС, хотя сам футболист не был уверен в этом. При этом звонок побудил Рауша сделать паспорт — а вдруг когда-нибудь вызовут? В 2017-м он все-таки надел футболку родной национальной команды.

Константин РАУШ | Источник: AFP 2018

250 МАТЧЕЙ В ПЕРВОЙ БУНДЕСЛИГЕ — НИ ОДНОГО УДАЛЕНИЯ

Константин Рауш дебютировал в чемпионате Германии в марте 2008 года и за 11 сезонов провел в немецком высшем дивизионе 246 матчей, ни разу не получив красную карточку. Четвертый клуб в карьере защитника сборной России «Кельн» занимает последнее (18-е) место в турнирной таблице.

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