Продавец по имени Кока: семь фактов о Рауше
«Динамо» в ближайшие дни может приобрести защитника сборной России Константина Рауша. Всем известно, что он — русский немец, но его биография полна и других любопытных страниц.
«Динамо» в ближайшие дни может приобрести защитника сборной России Константина Рауша. Всем известно, что он — русский немец, но его биография полна и других любопытных страниц.
РЫБАЛКА НА ОБИ
Кожевниково — ничем не примечательное село в Томской области, в котором живут 8 тысяч человек. Но в прошлом году количество переходов на страницу этого села в «Википедии» возросло — всем стало интересно, где родился второй после Нойштедтера немец в истории сборной России.
О жизни в Кожевникове Константин ничего не помнит. Только то, что они с дедом и братом часто ходили на Обь ловить рыбу. Из Сибири семья Рауша уехала, когда Косте было пять лет, а в следующий раз вернулась в Кожевниково, когда ему исполнилось 14. Рауш вспоминал, что снова поехал на Обь и выловил рыбу длиной в полметра.
ПО ИМЕНИ КОКА
После эмиграции в Германию (город Целле в Нижней Саксонии) отец Рауша устроился на бумажную фабрику, а мать — в магазин спорттоваров. Сам Константин не сразу пошел в немецкую школу — примерно год он учил новый язык. В школе, впрочем, Рауша не дразнили и даже дали забавное прозвище — Кока. Константин шутил, что
500 ЕВРО ЗА РАБОТУ ЗА ПРИЛАВКОМ
Родители Рауша не были уверены в том, что сын станет футболистом, и настаивали на получении образования. Кока не перечил: больше года он учился на торгового работника, причем совмещал учебу с тренировками и… стажировкой в клубном магазине «Ганновера». «Это длилось полтора года, — вспоминал в интервью «СЭ» Рауш. — Я зарабатывал в магазине 500 евро в месяц. Потом Дитер Хеккинг взял меня в первую команду «Ганновера».
УМЕЕТ ЛЕПИТЬ МАНТЫ
Сварить пельмени — дело нехитрое, но мама Рауша научила их лепить, а это уже уровень выше для любого мужчины. Константин обожает русскую кухню, сам может слепить пельмени и манты, чем и кормил своего лучшего друга Феликса Бурмайстера, с которым снимал квартиру на заре футбольной карьеры.
МЕДАЛЬ ФРИЦА ВАЛЬТЕРА
На сайте РФС в рубрике «Интересные факты» в профиле Рауша написано только одно: «Был удостоен серебряной медали Фрица Вальтера за удачное выступление на чемпионате мира среди юношей до 17 лет в составе сборной Германии». Эту награду Рауш получил в 2007 году, но не только за бронзу на чемпионате мира, где блистал Тони Кроос. Этот приз вручают по итогам года за спортивные выступления и за личностные качества. Кстати, золотую медаль 2007 года в возрасте Рауша получил Патрик Функ, который уже давно играет в третьей бундеслиге.
«СПАРТАК» — ЭТО НЕСЕРЬЕЗНО
Рауш и раньше мог оказаться в
ПАСПОРТ — С 2015-ГО
У Рауша всегда было российское гражданство, так как Константин от него не отказывался, а для немецких репатриантов это делать необязательно. Но до 2015 года у защитника не было российского паспорта. В прессе часто писали об интересе к Раушу со стороны сборной, но на самом деле до конкретики не доходило. Однако примерно в 2014-м Константину позвонили якобы из РФС, хотя сам футболист не был уверен в этом. При этом звонок побудил Рауша сделать паспорт — а вдруг
250 МАТЧЕЙ В ПЕРВОЙ БУНДЕСЛИГЕ — НИ ОДНОГО УДАЛЕНИЯ
Константин Рауш дебютировал в чемпионате Германии в марте 2008 года и за 11 сезонов провел в немецком высшем дивизионе 246 матчей, ни разу не получив красную карточку. Четвертый клуб в карьере защитника сборной России «Кельн» занимает последнее (18-е) место в турнирной таблице.