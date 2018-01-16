Тео Уолкотт прибыл на базу «Эвертона» для прохождения медосмотра

По информации издания, Уолкотт был замечен во вторник днем на тренировочной базе «Эвертона». Как отмечается, сумма трансфера может составить 20 миллионов фунтов стерлингов и уже во вторник вечером футболист может пройти медобследование.

Тео Уолкотт защищает цвета «Арсенала» с 2006 года и выиграл с «канонирами» три Кубка Англии — 2013/14, 2014/15 и 2016/17. На счету нападающего 270 матчей и 65 мячей в чемпионате Англии за «Арсенал», но в нынешнем сезоне игрок потерял место в основе и провел всего шесть встреч в английской премьер-лиге.