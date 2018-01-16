Тео Уолкотт прибыл на базу «Эвертона» для прохождения медосмотра
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Футболист лондонского «Арсенала» Тео Уолкотт прибыл в Ливерпуль для прохождения медосмотра в местном «Эвертоне», сообщает Sky Sports.
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Футболист лондонского «Арсенала» Тео Уолкотт прибыл в Ливерпуль для прохождения медосмотра в местном «Эвертоне», сообщает Sky Sports.
По информации издания, Уолкотт был замечен во вторник днем на тренировочной базе «Эвертона». Как отмечается, сумма трансфера может составить 20 миллионов фунтов стерлингов и уже во вторник вечером футболист может пройти медобследование.
Ранее главный тренер «ирисок» Сэм Эллардайс подтвердил факт переговоров между клубами по трансферу Уолкотта, на которого также претендует «Саутгемптон».
Тео Уолкотт защищает цвета «Арсенала» с 2006 года и выиграл с «канонирами» три Кубка Англии — 2013/14, 2014/15 и 2016/17. На счету нападающего 270 матчей и 65 мячей в чемпионате Англии за «Арсенал», но в нынешнем сезоне игрок потерял место в основе и провел всего шесть встреч в английской