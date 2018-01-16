«Болельщики “Реала” будут счастливы возвращению Черышева»
Журналист ведущего испанского спортивного издания Marca Хосе Феликс Диас, в ноябре сообщивший об интересе «Реала» к Федору Смолову, поговорил с корреспондентом «СЭ» о Денисе Черышеве.
Журналист ведущего испанского спортивного издания Marca Хосе Феликс Диас, в ноябре сообщивший об интересе «Реала» к Федору Смолову, поговорил с корреспондентом «СЭ» о Денисе Черышеве.
Этот российский футболист восстановился после очередной травмы и в минувшую субботу, выступая за «Вильярреал», организовал победный гол в ворота «Королевского клуба».
ДЕНИС МОГ БЫ СЕРЬЕЗНО УСИЛИТЬ РОССИЙСКУЮ СБОРНУЮ
— В прошедшем туре ла лиги Денис Черышев помог «Вильярреалу» впервые обыграть на выезде «Реал», свой бывший клуб. Болельщики на «Сантьяго Бернабеу» не обиделись на него за это?
— Нет, он ведь выполнял свою работу. Стоит только порадоваться за него.
— Что вообще думают о Денисе в Испании?
— Здесь всегда воспринимали его как хорошего, но травматичного игрока, пошедшего по стопам отца (Дмитрий Черышев выступал за испанские «Спортинг» (1996−2001), «Бургос» (2001−2002) и «Аранхуэс» (2002−2003). — Прим. Е. Б.). Травмы мешали ему обрести стабильность, поэтому
— А ведь ему уже 27 лет.
— Да, но Денис — выпускник футбольной школы «Реала». Полностью ее проходят только самые перспективные футболисты.
— Верите в то, что он будет прогрессировать?
— Разумеется — если не будет проблем со здоровьем.
— У Черышева есть испанское гражданство. Мог ли он в свое время получить вызов в сборную Испании?
— Это было бы сложно, потому что на его позиции в наших национальных командах всех возрастов сумасшедшая конкуренция.
— Вас удивляет, что Денис не вызывается в сборную России?
— Да, это удивительно, учитывая, что Черышев мог бы серьезно усилить команду, не обладающую большим количеством качественных футболистов.
В МАДРИДЕ БЫЛИ СЕРЬЕЗНЫЕ ОЖИДАНИЯ НА ЕГО СЧЕТ
— Денис — первый россиянин, примеривший футболку «Королевского клуба» и забивший в ней гол. В свое время это привлекло внимание в Испании?
— Конечно! Не каждый день в «Реале» появляется российский футболист, к тому же, в Мадриде были серьезные ожидания на его счет.
— То есть в юности он считался тем, кто в будущем может приобрести мировую известность?
— Скажем так, в «Реале» Черышев всегда был на хорошем счету, именно поэтому клубу было тяжело решиться на то, чтобы окончательно с ним расстаться. Отсюда многочисленные аренды — в «Севилью», «Вильярреал», «Валенсию».
— Какая команда по стилю игры идеальна для Дениса?
— Черышеву нужно пространство, чтобы максимально использовать его скоростные качества, плюс он здорово действует в контратаках. Думаю, «Вильярреал» — самый подходящий вариант. Этот клуб потратил много усилий, чтобы трансфер Дениса состоялся — «Реал» не хотел отпускать игрока насовсем.
— На ваш взгляд, что помешало ему остаться в испанской столице?
— «Реал» — невероятно требовательный клуб. Думаю, Денису не хватило лишь самой малости удачи, чтобы травмы обошли его стороной. Когда
— С кем из его ровесников, играющих сейчас в основе «Реала», вы могли бы сравнить Черышева по уровню таланта?
— С Лукасом Васкесом — они очень похожи друг на друга по роли и поведению на поле. Если вспоминать игроков прошлого — с Пако Льоренте, отцом Маркоса Льоренте, который сейчас играет в опорной зоне «сливочных».
— Черышев может вернуться в «Королевский клуб»?
— Это крайне непростая задача, но в одном я уверен — мадридские болельщики были бы счастливы вновь увидеть его на «Сантьяго Бернабеу».