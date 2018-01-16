Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
В Красноярске врач уволилась после видео с танцем живота
Педиатр: есть только один способ защититься от менингита
На тайском курорте арестовали 22-летнюю россиянку
Хелен Миррен вышла в свет в прозрачной юбке
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Кан
Футбол. Зарубежный
21:00
Марсель
Страсбур
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Ницца
Футбол. Зарубежный
15.01
Бетис3
Леганес2
Футбол. Зарубежный
15.01
Манчестер Юнайтед3
Стоук Сити0
Футбол. Зарубежный
17.01
Генгам
Лион
Все события
7-летняя актриса расплакалась на вручении премии кинокритиков
Мария Шукшина вернулась на «Первый»: фото со съемок нового шоу
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
Так Черчесов будет выбирать состав сборной России на ЧМ-2018
Клубы РФПЛ выступили за восемь иностранцев в заявке
Россиянки все реже хотят оформлять брак официально
Хелен Миррен вышла в свет в прозрачной юбке
Британец порвал глотку, пытаясь сдержать чихание
Врача, лечившего рак содой, посадили на 5 лет за убийство пациента
Что можно купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Ипотека станет доступной для половины семей РФ
Фоторепортажи
10Мастер-шоу КХЛ в Астане
26События 2017 года в фотографиях
18:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Болельщики “Реала” будут счастливы возвращению Черышева»

Журналист ведущего испанского спортивного издания Marca Хосе Феликс Диас, в ноябре сообщивший об интересе «Реала» к Федору Смолову, поговорил с корреспондентом «СЭ» о Денисе Черышеве.

Источник: Спорт-Экспресс

Этот российский футболист восстановился после очередной травмы и в минувшую субботу, выступая за «Вильярреал», организовал победный гол в ворота «Королевского клуба».

ДЕНИС МОГ БЫ СЕРЬЕЗНО УСИЛИТЬ РОССИЙСКУЮ СБОРНУЮ

— В прошедшем туре ла лиги Денис Черышев помог «Вильярреалу» впервые обыграть на выезде «Реал», свой бывший клуб. Болельщики на «Сантьяго Бернабеу» не обиделись на него за это?

— Нет, он ведь выполнял свою работу. Стоит только порадоваться за него.

— Что вообще думают о Денисе в Испании?

— Здесь всегда воспринимали его как хорошего, но травматичного игрока, пошедшего по стопам отца (Дмитрий Черышев выступал за испанские «Спортинг» (1996−2001), «Бургос» (2001−2002) и «Аранхуэс» (2002−2003). — Прим. Е. Б.). Травмы мешали ему обрести стабильность, поэтому кто-то до сих пор считает его подающим надежды талантом.

— А ведь ему уже 27 лет.

— Да, но Денис — выпускник футбольной школы «Реала». Полностью ее проходят только самые перспективные футболисты.

— Верите в то, что он будет прогрессировать?

— Разумеется — если не будет проблем со здоровьем.

— У Черышева есть испанское гражданство. Мог ли он в свое время получить вызов в сборную Испании?

— Это было бы сложно, потому что на его позиции в наших национальных командах всех возрастов сумасшедшая конкуренция.

— Вас удивляет, что Денис не вызывается в сборную России?

— Да, это удивительно, учитывая, что Черышев мог бы серьезно усилить команду, не обладающую большим количеством качественных футболистов.

В МАДРИДЕ БЫЛИ СЕРЬЕЗНЫЕ ОЖИДАНИЯ НА ЕГО СЧЕТ

— Денис — первый россиянин, примеривший футболку «Королевского клуба» и забивший в ней гол. В свое время это привлекло внимание в Испании?

— Конечно! Не каждый день в «Реале» появляется российский футболист, к тому же, в Мадриде были серьезные ожидания на его счет.

— То есть в юности он считался тем, кто в будущем может приобрести мировую известность?

— Скажем так, в «Реале» Черышев всегда был на хорошем счету, именно поэтому клубу было тяжело решиться на то, чтобы окончательно с ним расстаться. Отсюда многочисленные аренды — в «Севилью», «Вильярреал», «Валенсию».

— Какая команда по стилю игры идеальна для Дениса?

— Черышеву нужно пространство, чтобы максимально использовать его скоростные качества, плюс он здорово действует в контратаках. Думаю, «Вильярреал» — самый подходящий вариант. Этот клуб потратил много усилий, чтобы трансфер Дениса состоялся — «Реал» не хотел отпускать игрока насовсем.

— На ваш взгляд, что помешало ему остаться в испанской столице?

— «Реал» — невероятно требовательный клуб. Думаю, Денису не хватило лишь самой малости удачи, чтобы травмы обошли его стороной. Когда из-за проблем со здоровьем теряешь постоянную игровую практику, тяжело конкурировать с остальными.

— С кем из его ровесников, играющих сейчас в основе «Реала», вы могли бы сравнить Черышева по уровню таланта?

— С Лукасом Васкесом — они очень похожи друг на друга по роли и поведению на поле. Если вспоминать игроков прошлого — с Пако Льоренте, отцом Маркоса Льоренте, который сейчас играет в опорной зоне «сливочных».

— Черышев может вернуться в «Королевский клуб»?

— Это крайне непростая задача, но в одном я уверен — мадридские болельщики были бы счастливы вновь увидеть его на «Сантьяго Бернабеу».

Вильярреал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Он не понимает, что несет". Промес отвечает Канчельскису
Так Черчесов будет выбирать состав сборной России на ЧМ-2018
Клубы РФПЛ выступили за восемь иностранцев в заявке
СМИ: Перес дал карт-бланш агенту Роналду для поиска нового клуба
РФПЛ имеет предложения от Катара и Казахстана о Суперкубке
Третий русский. Сироткин подписал контракт с «Уильямс»
Промес: Нельзя называть кого-то обезьяной, а «шоколадки» — норма
Артем, это клиника. Теперь Дзюбу спасет только Слуцкий
Новости
Авто
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого Nissan Xmotion Concept смотрится очень злобно. Такая машина отлично подошла бы плохим ребятам из «Звездных войн» или еще какого-нибудь фантастического боевика
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю» Резонансная история получила продолжение после досрочного освобождения Сергея Семенова, который пришел в шоу Малахова, а Шурыгина посетила «Пусть говорят» с Борисовым
Недвижимость
В Китае взорвали христианскую церковь. Почему - никто не объяснил
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в многоэтажках
Леди
Как выглядеть красиво в холода: 7 трюков Раскрываем секреты, как ходить в шелковой рубашке в мороз и как избежать ужасного «колготки под джинсы».
Дети
Педиатр: есть только один способ защититься от менингита Какова вероятность заболеть, как защититься и грозит ли нам «менингитная эпидемия»?
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь