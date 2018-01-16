«Болельщики “Реала” будут счастливы возвращению Черышева»

Источник: Спорт-Экспресс

Этот российский футболист восстановился после очередной травмы и в минувшую субботу, выступая за «Вильярреал», организовал победный гол в ворота «Королевского клуба».

ДЕНИС МОГ БЫ СЕРЬЕЗНО УСИЛИТЬ РОССИЙСКУЮ СБОРНУЮ

— В прошедшем туре ла лиги Денис Черышев помог «Вильярреалу» впервые обыграть на выезде «Реал», свой бывший клуб. Болельщики на «Сантьяго Бернабеу» не обиделись на него за это?

— Нет, он ведь выполнял свою работу. Стоит только порадоваться за него.

— Что вообще думают о Денисе в Испании?

— Здесь всегда воспринимали его как хорошего, но травматичного игрока, пошедшего по стопам отца (Дмитрий Черышев выступал за испанские «Спортинг» (1996−2001), «Бургос» (2001−2002) и «Аранхуэс» (2002−2003). — Прим. Е. Б.). Травмы мешали ему обрести стабильность, поэтому кто-то до сих пор считает его подающим надежды талантом.

— А ведь ему уже 27 лет.

— Да, но Денис — выпускник футбольной школы «Реала». Полностью ее проходят только самые перспективные футболисты.

— Верите в то, что он будет прогрессировать?

— Разумеется — если не будет проблем со здоровьем.

— У Черышева есть испанское гражданство. Мог ли он в свое время получить вызов в сборную Испании?

— Это было бы сложно, потому что на его позиции в наших национальных командах всех возрастов сумасшедшая конкуренция.

— Вас удивляет, что Денис не вызывается в сборную России?

— Да, это удивительно, учитывая, что Черышев мог бы серьезно усилить команду, не обладающую большим количеством качественных футболистов.

В МАДРИДЕ БЫЛИ СЕРЬЕЗНЫЕ ОЖИДАНИЯ НА ЕГО СЧЕТ

— Денис — первый россиянин, примеривший футболку «Королевского клуба» и забивший в ней гол. В свое время это привлекло внимание в Испании?

— Конечно! Не каждый день в «Реале» появляется российский футболист, к тому же, в Мадриде были серьезные ожидания на его счет.

— То есть в юности он считался тем, кто в будущем может приобрести мировую известность?

— Скажем так, в «Реале» Черышев всегда был на хорошем счету, именно поэтому клубу было тяжело решиться на то, чтобы окончательно с ним расстаться. Отсюда многочисленные аренды — в «Севилью», «Вильярреал», «Валенсию».

— Какая команда по стилю игры идеальна для Дениса?

— Черышеву нужно пространство, чтобы максимально использовать его скоростные качества, плюс он здорово действует в контратаках. Думаю, «Вильярреал» — самый подходящий вариант. Этот клуб потратил много усилий, чтобы трансфер Дениса состоялся — «Реал» не хотел отпускать игрока насовсем.

— На ваш взгляд, что помешало ему остаться в испанской столице?

— «Реал» — невероятно требовательный клуб. Думаю, Денису не хватило лишь самой малости удачи, чтобы травмы обошли его стороной. Когда из-за проблем со здоровьем теряешь постоянную игровую практику, тяжело конкурировать с остальными.

— С кем из его ровесников, играющих сейчас в основе «Реала», вы могли бы сравнить Черышева по уровню таланта?

— С Лукасом Васкесом — они очень похожи друг на друга по роли и поведению на поле. Если вспоминать игроков прошлого — с Пако Льоренте, отцом Маркоса Льоренте, который сейчас играет в опорной зоне «сливочных».

— Черышев может вернуться в «Королевский клуб»?