Футбольный посол Ким Чен Ына. Кого «Ювентус» перехватит у ЦСКА

Источник: Спорт-Экспресс

ПОЧТИ ВСЯ ЗАРПЛАТА — В БЮДЖЕТ СТРАНЫ

Ему всего 19, и он из КНДР. Не самой футбольной страны, которая не замечена в стабильном воспитании мировых звезд и их экспорту в ведущие зарубежные чемпионаты. Причины всем известны. Но случаются и исключения.

В последние годы КНДР, например, отправляет юных игроков на обучение в «Перуджу» по партнерским программам с местными академиями. В Италии это ISM Academy. Футболисты получают возможность приобрести ценный опыт, а потом передавать его своей стране. Первопроходцами в 2014-м стали 15 юношей, в числе которых оказался и Хан Кван Сон.

Естественно, наиболее талантливые ребята стали попадать на карандаш к клубам серии А. Первой выйти на футбольный рынок КНДР попробовала «Фиорентина». В феврале 2016-го клуб заключил контракт с 18-летним на тот момент Чхо Сон Хеком и включил его в заявку второй команды. Но потом «фиалки» об этом пожалели. В дело вмешались политические факторы (например, сообщалось, что большая часть зарплаты футболиста уходит в бюджет КНДР), и поэтому соглашение было расторгнуто по инициативе «Фиорентины», которая испугалась санкций за нарушение прав человека.

Наш герой Хан Хван Сон — ровесник Чхо Сон Хека, его партнер по юношеским и молодежным сборным. Он был капитаном команды U-16, выигравшей Кубок Азии-2014, и одной из самых ярких звезд на чемпионате мира U-17 в 2015-м, где сборная КНДР сенсационно вышла из группы.

В итальянский футбол нападающий попал благодаря эксцентричному сенатору Антонио Рацци, который дружит с лидером КНДР Ким Чен Ыном и является большим поклонником местного режима, а также скаут и директор ISM Academy Алессандро Доминики. Еще в 2014-м, сразу после обучения, юношу хотели перевезти на Апеннины на постоянной основе, но тогда Хану еще не исполнилось 18 лет. Пришлось вернуться на родину.

В 2017-м переезд талантливого юноши в Италию все-таки состоялся. Сначала он попал в молодежную команду «Кальяри», а затем, после впечатляющей игры на Кубке Виареджо, был переведен в основной состав.

МОГ ПЕРЕЙТИ В «ЛИВЕРПУЛЬ», НО…

Любопытную историю, связанную с Хан Кван Соном, в ноябре опубликовало британское издание The Sun. В 2015-м скауты «Ливерпуля», заметив талантливого юношу в ISM Academy, попробовали переманить его. Устроили встречу, пригласили на нее не только игрока, но и директора академии Доминики. И сказали корейцу: «Хотим видеть тебя в нашем клубе». Нападающий сидел и думал.

— «Ливерпуль» — клуб, в котором играл великий Стивен Джеррард, — добавили для пущей убедительности переговорщики.

— А кто такой Джеррард? — искренне удивился Хан.

Черпать информацию о зарубежном футболе и его легендах парню было попросту негде. «Встреча получилась неудобной», — вспоминал позже Доминики.

Также к форварду якобы присматривался и «Манчестер Сити».

ПЛАКАЛ, КОГДА ЕМУ ЗАПРЕТИЛИ ДАВАТЬ ИНТЕРВЬЮ

Весна 2017-го стала для Хан Кван Сона временем взлета. 2 апреля он дебютировал за «Кальяри», выйдя на поле на 86-й минуте встречи с «Палермо» и став первым футболистом из КНДР, кто сыграл в серии А. А спустя ровно неделю, во второй своей встрече, Хан забил свой первый гол — в ворота «Торино». Естественно, тоже исторический.

Новый сезон Хан Кван Сон начал уже в серии B, в «Перудже», куда перебрался на правах аренды. В 1-м же туре в игре с «Виртус Энтеллой» форвард оформил хет-трик, следом забил мячи в ворота «Пескары», «Пармы», «Брешии» и «Карпи». На сегодня с семью голами нападающий второй бомбардир команды. И в «Перудже» ему, кстати, не скучно, поскольку здесь Хан воссоединился с Чхо Сон Хеком.

Сейчас Хан Кван Сон наверняка отлично знает, кто такие Джеррард и Тотти, адаптировался к жизни в европейской стране и итальянскому футболу. Правда, он вряд ли станет публичной личностью, поскольку боится давать интервью: в КНДР не поймут. В сентябре футболиста приглашали на местное телевидение, но в последний момент ему позвонили и предупредили: «Появишься в эфире — мигом полетишь назад». Говорят, Хан даже заплакал.

Как стоит относиться к его потенциальному переходу в ЦСКА? Наверное, не слишком серьезно. Основным претендентом на форварда можно смело назвать «Ювентус», который давно присматривается к северокорейскому таланту.

«Мы испытываем большое чувство гордости от информации об интересе “Ювентуса”, невероятного клуба, — сказал агент игрока Стефано Семперини в интервью для TuttoJuve. — На данный момент я оперирую той же информацией, которая есть у вас. Пока никаких официальных переговоров не было».

Также появлялись слухи о возможном переходе Хана в «Милан», «Интер», «Фиорентину», а еще в сентябре сообщалось об интересе к нему «Эвертона» и «Арсенала».