СМИ: Президент «Реала» готов продать Роналду

«Реал» после 18 туров занимает четвертое место в чемпионате Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» на 12 очков. Роналду в 14 матчах первенства забил четыре гола.

По данным Record, Перес сообщил агенту игрока Хорхе Мендешу, что ждет предложений по Роналду и готов расстаться с ним. Возможная сумма трансфера, за которую Перес готов продать игрока, не сообщается.

15 января испанская газета AS опубликовала информацию, что Роналду также заинтересован в уходе из «Реала», так как остался недоволен решением Переса, который отказался повысить ему зарплату.