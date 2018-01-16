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16:52 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Президент «Реала» готов продать Роналду

ТАСС, 16 января. Президент испанского «Реала» Флорентино Перес готов расстаться с нападающим футбольного клуба Криштиану Роналду. Об этом сообщает португальское издание Record.

«Реал» после 18 туров занимает четвертое место в чемпионате Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» на 12 очков. Роналду в 14 матчах первенства забил четыре гола.

По данным Record, Перес сообщил агенту игрока Хорхе Мендешу, что ждет предложений по Роналду и готов расстаться с ним. Возможная сумма трансфера, за которую Перес готов продать игрока, не сообщается.

15 января испанская газета AS опубликовала информацию, что Роналду также заинтересован в уходе из «Реала», так как остался недоволен решением Переса, который отказался повысить ему зарплату.

Роналду выступает за «Реал» с 2009 года. Он является четырехкратным победителем Лиги чемпионов и пятикратным обладателем «Золотого мяча». В составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы 2016 года. Контракт Роналду с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2021 года, зарплата 32-летнего игрока, по информации СМИ, составляет €21 млн в год.

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