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15:53 (мск), источник: Прессбол

Вячеслав Геращенко: В прошлом сезоне было желание написать заявление на увольнение

Главный тренер «Гомеля» Вячеслав Геращенко, отвечая на вопросы болельщиков, объяснил, почему каждое трансферное окно в составе команды происходят большие изменения, а также признался, что по ходу прошлого сезона подумывал об отставке.

Почему каждое трансферное окно происходит такая серьезная ротация состава?

Если вы заметили, не только у нашей команды наблюдается подобная ротация. К сожалению, таковы реалии белорусского футбола. Подписать долгосрочный контракт с классным игроком практически невозможно: ему нужно предложить соответствующие условия. А на сегодня большинство белорусских клубов это сделать не могут.

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В прошлом сезоне звучала фраза о «построении новой команды» и «работе на перспективу». Как прокомментируете то, что уже 12 человек покинули команду?

Летом нам пришлось заново строить команду, потому что «Гомель» покинули несколько ключевых игроков. А это лидеры команды, которые забивали мячи, отдавали голевые передачи и в целом работали очень продуктивно. Поэтому нам пришлось в экстренном порядке искать им замену, учитывая, что летнее трансферное окно имеет весьма сжатые сроки. К тому же тяжело заранее предугадать уход из команды футболистов, на помощь которых ты рассчитываешь.

В прошлом году, во время тяжелого периода без побед и без забитых мячей, не было ли желания написать заявление на увольнение?

Да, было. И я говорил о своем желании директору. Но при этом сдерживало осознание того факта, что за исключением нескольких матчей, команда показывала неплохую игру. На это указывали и все статистические выкладки после матчей. То есть мы не были мальчиками для битья и сражались в каждой игре. По самоотдаче у меня нет претензий к футболистам, — приводит слова Геращенко официальный сайт «Гомеля».

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