Вячеслав Геращенко: В прошлом сезоне было желание написать заявление на увольнение

Почему каждое трансферное окно происходит такая серьезная ротация состава?

Если вы заметили, не только у нашей команды наблюдается подобная ротация. К сожалению, таковы реалии белорусского футбола. Подписать долгосрочный контракт с классным игроком практически невозможно: ему нужно предложить соответствующие условия. А на сегодня большинство белорусских клубов это сделать не могут.

В прошлом сезоне звучала фраза о «построении новой команды» и «работе на перспективу». Как прокомментируете то, что уже 12 человек покинули команду?

Летом нам пришлось заново строить команду, потому что «Гомель» покинули несколько ключевых игроков. А это лидеры команды, которые забивали мячи, отдавали голевые передачи и в целом работали очень продуктивно. Поэтому нам пришлось в экстренном порядке искать им замену, учитывая, что летнее трансферное окно имеет весьма сжатые сроки. К тому же тяжело заранее предугадать уход из команды футболистов, на помощь которых ты рассчитываешь.

В прошлом году, во время тяжелого периода без побед и без забитых мячей, не было ли желания написать заявление на увольнение?