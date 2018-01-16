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СМИ: «ПСЖ» готов заплатить 200 миллионов евро за Бускетса
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс попал в сферу интересов «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает RT со ссылкой на Mundo Deportivo.
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс попал в сферу интересов «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает RT со ссылкой на Mundo Deportivo.
Как сообщает издание, «ПСЖ» может заплатить за трансфер испанца 200 миллионов евро. Отмечается, что в качестве запасного варианта французский клуб рассматривают полузащитника «Челси» Н’Голо Канте.
Напомним, что 29-летний полузащитник является воспитанником футбольной академии «Барселоны», а в составе первой команды выступает с 2008 года. В текущем сезоне Бускетс провел в составе каталонской команды 17 матчей, в которых отметился голом и двумя результативными передачами.
Ранее полузащитник «ПСЖ» Лукас Моура заявил, что с высокой долей вероятности покинет клуб уже в текущее трансферное окно.