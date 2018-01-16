СМИ: «ПСЖ» готов заплатить 200 миллионов евро за Бускетса

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает издание, «ПСЖ» может заплатить за трансфер испанца 200 миллионов евро. Отмечается, что в качестве запасного варианта французский клуб рассматривают полузащитника «Челси» Н’Голо Канте.

Напомним, что 29-летний полузащитник является воспитанником футбольной академии «Барселоны», а в составе первой команды выступает с 2008 года. В текущем сезоне Бускетс провел в составе каталонской команды 17 матчей, в которых отметился голом и двумя результативными передачами.