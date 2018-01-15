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15 января, источник: Советский спорт

Карлос Тевес: В Китае я был в отпуске

Форвард «Боки Хуниорс» Карлос Тевес рассказал о своих выступлениях в чемпионате Китая.

Источник: AFP 2018

«Я был в семимесячном отпуске в Китае. Это нормально, что тренер и президент клуба критиковали меня. Я не знаю, что я там делал. Знаю, что были те, кто злились из-за того, как я ушел, но это нормально.

Я не был в состоянии отдаваться на 100% и, что бы я не сделал, болельщики были бы недовольны. Теперь болельщики будут видеть меня в футболке «Боки», они будут счастливы и довольны, — цитирует Тевеса Goal.com.

33-летний Карлос Тевес за китайский «Шанхай Шеньхуа», который он покинул как свободный агент. За год в Китае он провел за команду 20 матчей и забил четыре мяча при пяти голевых передачах, при этом его регулярно обвиняли в непрофессионализме.

По неофициальной информации, Тевес заработал за год в Китае 40 миллионов евро.

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