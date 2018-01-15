Карлос Тевес: В Китае я был в отпуске
Форвард «Боки Хуниорс» Карлос Тевес рассказал о своих выступлениях в чемпионате Китая.
Форвард «Боки Хуниорс» Карлос Тевес рассказал о своих выступлениях в чемпионате Китая.
«Я был в семимесячном отпуске в Китае. Это нормально, что тренер и президент клуба критиковали меня. Я не знаю, что я там делал. Знаю, что были те, кто злились
Я не был в состоянии отдаваться на 100% и, что бы я не сделал, болельщики были бы недовольны. Теперь болельщики будут видеть меня в футболке «Боки», они будут счастливы и довольны, — цитирует Тевеса Goal.com.
33-летний Карлос Тевес за китайский «Шанхай Шеньхуа», который он покинул как свободный агент. За год в Китае он провел за команду 20 матчей и забил четыре мяча при пяти голевых передачах, при этом его регулярно обвиняли в непрофессионализме.
По неофициальной информации, Тевес заработал за год в Китае 40 миллионов евро.