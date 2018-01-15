В Испании возобновили расследование против Хаби Алонсо по делу о неуплате налогов

Источник: Reuters

Как информирует AS, в январе прошлого года расследование по Алонсо приостановили. Но после наказания Хавьера Маскерано по похожему делу расследование возобновили.

Расследование охватывает период с 2010 по 2012 год, когда Алонсо выступал за мадридский «Реал». Тогда он продал права на использование своего имиджа компании на острове Мадейра (Португалия) за пять миллионов евро.

Сначала в действиях спортсмена не нашли состава преступления, но теперь будет проведено дополнительное расследование.