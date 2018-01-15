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15 января, источник: Советский спорт

В Испании возобновили расследование против Хаби Алонсо по делу о неуплате налогов

Экс-полузащитник сборной Испании Хаби Алонсо вновь подозревается в неуплате налогов, сообщают испанские СМИ.

Источник: Reuters

Как информирует AS, в январе прошлого года расследование по Алонсо приостановили. Но после наказания Хавьера Маскерано по похожему делу расследование возобновили.

Расследование охватывает период с 2010 по 2012 год, когда Алонсо выступал за мадридский «Реал». Тогда он продал права на использование своего имиджа компании на острове Мадейра (Португалия) за пять миллионов евро.

Сначала в действиях спортсмена не нашли состава преступления, но теперь будет проведено дополнительное расследование.

Напомним, 36-летний Хаби Алонсо завершил карьеру в конце прошлого сезона, который он провел в «Баварии».

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