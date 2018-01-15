Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эмма Уотсон: «Я испытала весь спектр сексуальных домогательств»
Изучены особенности «беременного мозга»
Гниды, Нежданы и Страхоты: как называли детей славяне
«Смертельное селфи» гимнастки из КНДР, облетевшее все СМИ
Екатерина Андреева и ее дочь проводят время в Италии
Текущие события
Футбол. Зарубежный
15.01
Манчестер Юнайтед3
Стоук Сити0
Футбол. Зарубежный
15.01
Бетис3
Леганес2
Футбол. Зарубежный
14.01
Нант0
ПСЖ1
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Кан
Футбол. Зарубежный
21:00
Марсель
Страсбур
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Ницца
Все события
Песков рассказал о судьбе "обманувшего" Путина главы рыбзавода
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
Олимпийский отбор в суде: что ждет российских атлетов в CAS?
Вальверде обходит Гвардьолу, «Реал» приближается к зоне вылета
Екатерина Андреева и ее дочь проводят время в Италии
Бывшую девушку Леонардо ДиКаприо обвинили в полноте
Путин поручил помочь людям с инвалидностью
Изучены особенности «беременного мозга»
Абрамовичу не дают построить самый дорогой стадион в Европе
Дом уфимца снесли, пока он был в командировке
Фоторепортажи
18Матч Звезд КХЛ в Астане
26События 2017 года в фотографиях
15 января, источник: Спорт-Экспресс

Spiegel: Полиция подозревает Месси в сокрытии части доходов

Правоохранительные органы Испании подозревают нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в уклонении от выплаты части налогов, сообщает Spiegel.

По информации источника, следователи несколько лет собирают данные о фонде аргентинца, который занимается организацией благотворительных матчей.

Читайте также
Месси зарабатывает 100 миллионов евро в год? Правда о зарплате Лео

Издание утверждает, что капитан каталонцев с 2012 года организует по несколько игр в год, получая за них пожертвования в фонд. Однако, большая их часть не поступает в организацию.

Ранее в СМИ появилась информация, что годовой доход Месси по контракту с «Барселоной» превышает 100 миллионов евро. В этом сезоне принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забив 23 мяча и сделав 11 результативных передач.

В ночь на 15 января он побил рекорд бывшего форварда «Баварии» Герда Мюллера по голам в одном из чемпионатов «Большой пятерки». У экс-нападающего мюнхенцев 365 мячей, в активе Месси после точного удара в матче с «Реал Сосьедад» (4:2) стало 366 голов.

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Вот уже действительно сделка века
Олимпийский отбор в суде: что ждет российских атлетов в CAS?
Вальверде обходит Гвардьолу, «Реал» приближается к зоне вылета
Геннадий Орлов сообщил о возможном переходе Артема Дзюбы в «Уфу»
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Сток» в матче чемпионата Англии
Стала известна дата следующего боя Хабиба Нурмагомедова
Дан Петреску каждый месяц будет требовать снять очки с «Кубани»
Новости
Авто
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого Nissan Xmotion Concept смотрится очень злобно. Такая машина отлично подошла бы плохим ребятам из «Звездных войн» или еще какого-нибудь фантастического боевика
Hi-Tech
В Чернобыле построили солнечную электростанцию В зоне отчуждения закончилось строительство необычного сооружения
Кино
Постаревший Лоу и неузнаваемая Лайвли снимаются вместе Актеры в непривычных образах были замечены в Нью-Йорке на съемочной площадке детективной истории «Ритм-секция»
Недвижимость
В Китае взорвали христианскую церковь. Почему - никто не объяснил
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в многоэтажках
Леди
Звезды, которые ограничили знакомство друг с другом одним свиданием Из некоторых знаменитостей могли бы получиться неплохие пары. Но, увы, их общение закончилось после одного единственного свидания.
Дети
Сергей Лазарев с сыном отдыхает в Майами Певец растрогал соцсети милым снимком с Никитой.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь