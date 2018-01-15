Spiegel: Полиция подозревает Месси в сокрытии части доходов
Правоохранительные органы Испании подозревают нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в уклонении от выплаты части налогов, сообщает Spiegel.
Правоохранительные органы Испании подозревают нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в уклонении от выплаты части налогов, сообщает Spiegel.
По информации источника, следователи несколько лет собирают данные о фонде аргентинца, который занимается организацией благотворительных матчей.
Издание утверждает, что капитан каталонцев с 2012 года организует по несколько игр в год, получая за них пожертвования в фонд. Однако, большая их часть не поступает в организацию.
Ранее в СМИ появилась информация, что годовой доход Месси по контракту с «Барселоной» превышает 100 миллионов евро. В этом сезоне принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забив 23 мяча и сделав 11 результативных передач.
В ночь на 15 января он побил рекорд бывшего форварда «Баварии» Герда Мюллера по голам в одном из чемпионатов «Большой пятерки». У