Футболист «Барселоны» Дембеле пропустит 3−4 недели из-за травмы
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Футболист испанской «Барселоны» Усман Дембеле, в начале января вернувшийся в строй после травмы, вновь получил повреждение и пропустит
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Футболист испанской «Барселоны» Усман Дембеле, в начале января вернувшийся в строй после травмы, вновь получил повреждение и пропустит
Француз получил травму в воскресенье в матче Примеры с «Реал Сосьедад» (4:2). Также в этом матче повреждение голени получил другой игрок «Барселоны» Андрес Иньеста. Состояние его здоровья будет оценено перед ближайшими матчами.
Дембеле в начале января восстановился после разрыва сухожилия мышцы левого бедра, полученного 16 сентября в матче 4-го тура чемпионата Испании с «Хетафе». Новая травма полузащитника не затрагивает ранее прооперированную область.
Минувшим летом Дембеле перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» за 105 миллионов евро. В нынешнем сезоне 20-летний француз сыграл за каталонцев восемь встреч.