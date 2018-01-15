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18:09 (мск), источник: Р-Спорт

Футболист «Барселоны» Дембеле пропустит 3−4 недели из-за травмы

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Футболист испанской «Барселоны» Усман Дембеле, в начале января вернувшийся в строй после травмы, вновь получил повреждение и пропустит три-четыре недели из-за проблем с полусухожильной мышцей левого бедра, сообщается на официальном сайте команды.

Источник: Reuters

Француз получил травму в воскресенье в матче Примеры с «Реал Сосьедад» (4:2). Также в этом матче повреждение голени получил другой игрок «Барселоны» Андрес Иньеста. Состояние его здоровья будет оценено перед ближайшими матчами.

Дембеле в начале января восстановился после разрыва сухожилия мышцы левого бедра, полученного 16 сентября в матче 4-го тура чемпионата Испании с «Хетафе». Новая травма полузащитника не затрагивает ранее прооперированную область.

Минувшим летом Дембеле перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» за 105 миллионов евро. В нынешнем сезоне 20-летний француз сыграл за каталонцев восемь встреч.

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