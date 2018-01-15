Фонсека взял на сборы «Шахтёра» 26 футболистов

Фонсека и другие тренеры «Шахтёра» едва не напали арбитра после матча с «Зарёй»

Пробыв в воздухе чуть больше двух часов, дончане совершили посадку в аэропорту Антальи. Оттуда на автобусе команда добралась в Белек. После обеда и отдыха оранжево-чёрные проведут первую тренировку на турецком сборе.