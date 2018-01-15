Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
7-летняя актриса расплакалась на вручении премии кинокритиков
Врачей кардиодиспансера уволили после застолья на работе
Плющенко и Рудковская не могут выгнать сына с катка
Прием по изменению сознания, известный со времен древних греков
Президент Франции написал эротический роман
Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Юнайтед
Стоук Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Леганес
Футбол. Зарубежный
14.01
Боруссия Д0
Вольфсбург0
Футбол. Зарубежный
14.01
Эспаньол1
Атлетик1
Футбол. Зарубежный
14.01
Реал Сосьедад2
Барселона4
Футбол. Зарубежный
14.01
Нант0
ПСЖ1
Все события
США приняли решение по Порошенко и Саакашвили - Царев
США похвалили Россию за надувные танки - СМИ США
Новый Volkswagen Jetta: первые фото
Создан автосалон только для женщин
Обманутый Роналду. Почему Криштиану хочет вернуться в МЮ
Зе Луиш, который изменит все: трансфер «Спартака» встряхнет РФПЛ
Катрин Денев извинилась за защиту права мужчин на приставания
Президент Франции написал эротический роман
Врачей кардиодиспансера уволили после застолья на работе
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Абрамовичу не дают построить самый дорогой стадион в Европе
Дом уфимца снесли, пока он был в командировке
Фоторепортажи
8Первое поражение «Сити» и другие события выходных
26События 2017 года в фотографиях
15:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Фонсека взял на сборы «Шахтёра» 26 футболистов

Донецкий «Шахтёр» отправился на учебно-тренировочный сбор в Турцию.

Источник: Reuters

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Главный тренер «горняков» Паулу Фонсека взял в Белек 26 футболистов.

Читайте также
Фонсека и другие тренеры «Шахтёра» едва не напали арбитра после матча с «Зарёй»

Вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко, Олег Кудрик;.

Защитники: Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Иван Ордец, Богдан Бутко, Давид Хочолава, Исмаили, Додо, Николай Матвиенко;.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко, Александр Зубков, Иван Петряк, Александр Пихаленок, Алан Патрик, Марлос, Фред, Бернард, Дентиньо, Тайсон, Дмитрий Гречишкин;.

Нападающие: Густаво Бланко Лещук, Факундо Феррейра.

Пробыв в воздухе чуть больше двух часов, дончане совершили посадку в аэропорту Антальи. Оттуда на автобусе команда добралась в Белек. После обеда и отдыха оранжево-чёрные проведут первую тренировку на турецком сборе.

Шахтер Д
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Пятница, 13-е. Как регбисты ели друг друга, чтобы выжить
Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Сибири» до «Ак Барса»
Пхенчхан без Бьорндалена: жестоко, но справедливо
Россиянин возглавил чемпионскую гонку ATP
Обманутый Роналду. Почему Криштиану хочет вернуться в МЮ
Зе Луиш, который изменит все: трансфер «Спартака» встряхнет РФПЛ
Гиггз стал главным тренером сборной Уэльса
Федун о том самом твите: Очевидная глупость
Плющенко: Игрокам сборной РФ надо сделать зарплату в 30 тыс руб
Новости
Авто
Infiniti показал «просто красивый автомобиль» Знаете, как в «Инфинити» решили назвать новый стиль, который реализован в концепте под названием Q Inspiration
Hi-Tech
В Чернобыле построили солнечную электростанцию В зоне отчуждения закончилось строительство необычного сооружения
Кино
Постаревший Лоу и неузнаваемая Лайвли снимаются вместе Актеры в непривычных образах были замечены в Нью-Йорке на съемочной площадке детективной истории «Ритм-секция»
Недвижимость
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
Звезды, которые ограничили знакомство друг с другом одним свиданием Из некоторых знаменитостей могли бы получиться неплохие пары. Но, увы, их общение закончилось после одного единственного свидания.
Дети
Нападение в пермской школе: обобщение В результате драки между двумя старшеклассниками пострадали 15 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь