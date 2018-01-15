Фонсека взял на сборы «Шахтёра» 26 футболистов
Донецкий «Шахтёр» отправился на
Донецкий «Шахтёр» отправился на
Об этом сообщает
Вратари: Андрей Пятов, Никита Шевченко, Олег Кудрик;.
Защитники: Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Иван Ордец, Богдан Бутко, Давид Хочолава, Исмаили, Додо, Николай Матвиенко;.
Полузащитники: Тарас Степаненко, Максим Малышев, Виктор Коваленко, Александр Зубков, Иван Петряк, Александр Пихаленок, Алан Патрик, Марлос, Фред, Бернард, Дентиньо, Тайсон, Дмитрий Гречишкин;.
Нападающие: Густаво Бланко Лещук, Факундо Феррейра.
Пробыв в воздухе чуть больше двух часов, дончане совершили посадку в аэропорту Антальи. Оттуда на автобусе команда добралась в Белек. После обеда и отдыха