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«Арсенал» согласовал контракт Малкома и хочет обменять Алексиса на Мхитаряна
Представители «Арсенала» согласовали условия личного контракта с агентом нападающего «Бордо» Малкомом.
Представители «Арсенала» согласовали условия личного контракта с агентом нападающего «Бордо» Малкомом.
Как сообщает Guardian, сумма трансфера бразильского футболиста составит £ 45 млн. В текущем сезоне 20-летний игрок провёл в чемпионате Франции 19 матчей, в которых он забил семь мячей.
Таким образом, «канониры» нашли замену форварду Алексису Санчесу, который близок к уходу из стана «Арсенала» в зимнее трансферное окно в «Манчестер Юнайтед».
При этом издание отмечает, что «Арсенал» хочет включить в сделку по чилийскому футболисту полузащитника Генриха Мхитаряна.