«Арсенал» согласовал контракт Малкома и хочет обменять Алексиса на Мхитаряна

Источник: AP 2018

Как сообщает Guardian, сумма трансфера бразильского футболиста составит £ 45 млн. В текущем сезоне 20-летний игрок провёл в чемпионате Франции 19 матчей, в которых он забил семь мячей.

Таким образом, «канониры» нашли замену форварду Алексису Санчесу, который близок к уходу из стана «Арсенала» в зимнее трансферное окно в «Манчестер Юнайтед».