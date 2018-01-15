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15:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» согласовал контракт Малкома и хочет обменять Алексиса на Мхитаряна

Представители «Арсенала» согласовали условия личного контракта с агентом нападающего «Бордо» Малкомом.

Источник: AP 2018

Как сообщает Guardian, сумма трансфера бразильского футболиста составит £ 45 млн. В текущем сезоне 20-летний игрок провёл в чемпионате Франции 19 матчей, в которых он забил семь мячей.

Таким образом, «канониры» нашли замену форварду Алексису Санчесу, который близок к уходу из стана «Арсенала» в зимнее трансферное окно в «Манчестер Юнайтед».

При этом издание отмечает, что «Арсенал» хочет включить в сделку по чилийскому футболисту полузащитника Генриха Мхитаряна.

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