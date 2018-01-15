Нападающий Кравец перешёл из «Динамо» К в «Кайсериспор»

«Я благодарен футбольному клубу “Динамо”, президенту клуба, всем партнёрам по команде и тренерам, с кем доводилось работать, а также сотрудникам клуба за все эти годы. “Динамо” для меня стало настоящим родным домом, я провёл здесь лучшие годы. Сейчас в моей карьере наступает новый этап, я получил хорошее предложение от другого клуба и готов принять новый вызов. Хочу выразить отдельную благодарность Игорю Михайловичу Суркису за то, что он пошёл навстречу и предоставил возможность перейти прямо сейчас, не дожидаясь окончания сезона. Президент клуба всегда поддерживал меня, даже в самые неудачные периоды моей карьеры в “Динамо”. “Динамо” навсегда останется в моём сердце, и я всегда буду болеть за этот, родной для меня, клуб. Спасибо болельщикам, всем, кто поддерживал меня все эти годы», — цитирует форварда пресс-служба «Динамо».