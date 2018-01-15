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14:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Нападающий Кравец перешёл из «Динамо» К в «Кайсериспор»

Нападающий киевского «Динамо» Артём Кравец продолжит карьеру в Турции.

Источник: РИА "Новости"

28-летний игрок подписал контракт с командой «Кайсериспор».

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«Я благодарен футбольному клубу “Динамо”, президенту клуба, всем партнёрам по команде и тренерам, с кем доводилось работать, а также сотрудникам клуба за все эти годы. “Динамо” для меня стало настоящим родным домом, я провёл здесь лучшие годы. Сейчас в моей карьере наступает новый этап, я получил хорошее предложение от другого клуба и готов принять новый вызов. Хочу выразить отдельную благодарность Игорю Михайловичу Суркису за то, что он пошёл навстречу и предоставил возможность перейти прямо сейчас, не дожидаясь окончания сезона. Президент клуба всегда поддерживал меня, даже в самые неудачные периоды моей карьеры в “Динамо”. “Динамо” навсегда останется в моём сердце, и я всегда буду болеть за этот, родной для меня, клуб. Спасибо болельщикам, всем, кто поддерживал меня все эти годы», — цитирует форварда пресс-служба «Динамо».

Кравец провёл в составе «Динамо» 9 матчей в чемпионате УПЛ (3 гола), 1 матч в Кубке Украины (2 гола) и 5 матчей в еврокубках.

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