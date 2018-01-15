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13:37 (мск), источник: Sports.kz

«Трехкратный чемпион Болгарии, новый шанс Турысбека и старики “Актобе”». ТОП-5 событий последних дней в клубах КПЛ

Все команды Казахстанской Премьер-Лиги будущего сезона уже начали подготовку. Большинство выбрали для этого Турцию, чемпион страны «Астаны» традиционно отправился в ОАЭ, а «Кайрат» до сих пор тренируется в родном городе.

Новости того или иного плана из клубов КПЛ поступают каждый день, задачу выбрать самое основное за последние дни взял на себя республиканский интернет-портал Sports.kz.

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Новый тренер «Ордабасы» сулит перспективы

Когда стало известно о том, что шымкентскую команду покинет Алексей Петрушин, многим это было непонятно, однако после того, как был назначен его преемник, многие вопросы отпали. Георги Дерменджиев трижды приводил к званию чемпиона Болгарии «Лудогорец», причем — три года подряд, при этом — не так давно, а в сезонах 2014/15, 2015/16 и 2016/17 годов. Кроме того, завоевал Суперкубок Болгарии-2014. Специалист явно не обделен талантом и с клубом пребывать на вторых ролях не будет, что явно не может не порадовать в свете совсем незначительной конкуренции со стороны других казахстанских команд по отношению к «Астане» и «Кайрату». Немного огорчает ослабление «Ордабасы» ввиду ожидаемого ухода нескольких местных футболистов, но, думается, уж сильных казахстанцев в этом городе найдут.

Бауыржан Турысбек решил играть в основе

Бауыржану Турысбеку стоило сменить клуб — просто потому, что алматинцы играют в одного нападающего, а такую роль казахстанец не потянет. Турысбеку требовался клуб, в котором он будет чаще выходить на поле. Но станет ли таковым «Тобол» — остается вопросом… Если, как ожидается, в Костанай вернется Алексей Щеткин, то шансы Бауыржана играть на острие выглядят весьма призрачными. Но, возможно, Владимир Никитенко поменяет схему игры или же поставит его на другую позицию. Так или иначе, уход из «народной команды» можно назвать правильным решением для Турысбека.

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Асхат Тагыберген вернулся в «Кайсар»

Асхат Тагыберген вернулся домой

Воспитанник кызылординского футбола Асхат Тагыберген в новом сезоне будет защищать цвета «Кайсара», состав которого покинул в 2013 году, перейдя в «Актобе», а затем в «Астану». В центре поля у чемпиона Казахстана последних лет конкуренция более чем серьезная, закрепиться там Тагыбергену было нереально, вот, видимо, и было принято весьма правильное решение. Пусть и не будет еврокубков пока что, но место в основном составе быть должно. Хотя и у кызылординцев в опорной зоне присутствует конкуренция, но тут уже Асхату должен помочь опыт, приобретенный после ухода из стана «волков».

«Атырау» and Вахид Масудов: очень интересно

Весьма глупым со стороны уральского «Акжайыка» было решение отказаться от Вахида Масудова, сумевшего сохранить команде прописку в числе сильнейших второй сезон подряд. Тем более, — поменять его на Владимира Мазяра. Однако казахстанскому тренеру воздалось за его прошлые заслуги: теперь он работает в команде, где и отношение к игрокам и тренерам, и финансирование получше будут. Да и футболисты — мастеровитее и опытнее. Теперь за «Атырау» можно будет следить с еще большим интересом, — собственно, как и за самим Масудовым в этом клубе — что он сможет показать? Теперь у коуча есть весьма неплохой простор для реализации своих тренерских идей.

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«Актобе» направляется в Турцию вместе с командами РФПЛ

В «Актобе» продолжается неразбериха, в бой пойдут старики

По информации казахстанских СМИ, «Актобе» из-за долгов прошлых сезонов может покинуть новый генеральный директор Самат Смаков. А это уже само по себе вызывает много вопросов — ведь есть и те, кто говорил, будто легенда нашего футбола в документах ничего не понимает. Получается, прежде чем возглавить клуб, он и в дела-то его не особо вникал? Ведь про долги в клубе знали все, а прежде, чем приходить, стоило, как минимум, изучить ситуацию. Но, опять же, — официально ничего такого объявлено не было, так что и судить о чем-то рановато. А вот прибытие на сборы Жасура Нарзикулова и Александра Гейнриха явно говорит о крене в формировании состава в сторону ветеранов. Так и сам Смаков еще может выйти покатать мяч… Возможно, и дождемся еще этого — в целях экономии средств «Актобе» играющий гендир не помешает.

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