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01:30 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Ди Марии принес «ПСЖ» победу над «Нантом»

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Нантом» в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в воскресенье в Нанте, завершилась со счетом 1:0 в пользу парижан, в составе которых отличился Анхель Ди Мария (12-я минута). У «Нанта» в добавленное ко второму тайму время был удален Диего Карлос Сантос, получивший вторую желтую карточку.

«ПСЖ», одержавший четвертую победу подряд, с 53 очками лидирует в чемпионате. «Нант», в активе которого 33 балла, занимает пятую строчку.

Нант 0:1
Первый тайм: 0:1
ПСЖ
14.01.2018, 23:00 основной раунд: 20-й тур Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Главные тренеры
Клаудио Раньери Эмери Унаи
Голы
11 Анхель Ди Мария 12′
Составы
Чиприан Тэтэрушану 30
29′ 90+1′ Диегу Карлос 3
41′ Николя Паллуа 4
Педру Алвес Лукас Лима 6
Чидози Авазьем 12
Абдулай Туре 19
Валентен Ронжье 28
Эмилиано Сала 9
81′ Лео Дюбуа 15
Адриен Томассон 8
72′ Андрей Жиротто 20
Санти Нгом 33
66′ Ясин Бамму 10
Жюль Илоки 7
16 Альфонс Ареола
3 Преснель Кимпембе
5 Маркиньюс
20 Левен Кюрзава
32 Дани Алвес 60′
6 Марко Верратти 15′
18 Джовани Ло Сельсо
25 Адриен Рабьо
29 Кильян Мбаппе
9 Эдинсон Кавани 68′
12 Тома Менье
11 Анхель Ди Мария 80′
24 Кристофер Нкунку
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 20
3 Удары в створ 3
2 Угловые 5
17 Фолы 11
5 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Тони Шапрон (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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