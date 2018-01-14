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Гол Ди Марии принес «ПСЖ» победу над «Нантом»
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Нантом» в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Нантом» в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Нанте, завершилась со счетом 1:0 в пользу парижан, в составе которых отличился Анхель Ди Мария (12-я минута). У «Нанта» в добавленное ко второму тайму время был удален Диего Карлос Сантос, получивший вторую желтую карточку.
«ПСЖ», одержавший четвертую победу подряд, с 53 очками лидирует в чемпионате. «Нант», в активе которого 33 балла, занимает пятую строчку.
|Клаудио Раньери
|Эмери Унаи
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|20
|3
|Удары в створ
|3
|2
|Угловые
|5
|17
|Фолы
|11
|5
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Тони Шапрон (Франция)