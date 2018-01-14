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01:25 (мск), источник: Р-Спорт

«Барселона» впервые с 2007 года обыграла «Реал Сосьедад» в гостях

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Футболисты «Барселоны» одержали волевую победу над «Реалом Сосьедад» в матче 19-го тура чемпионата Испании.

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в воскресенье в Сан-Себастьяне, завершилась со счетом 4:2 в пользу «сине-гранатовых». На голы Виллиана Жозе да Силвы (11-я минута) и Хуанми (34-я) «Барселона» ответила дублем Луиса Суареса (50-я, 71-я) и мячами Паулиньо (39-я) и Лионеля Месси (85-я).

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Для «Барселоны» эта победа стала первой в Сан-Себастьяне в чемпионате Испании с мая 2007 года. Всего за это время команды провели семь встреч, в которых «Реал Сосьедад» одержал пять побед при двух ничьих. В январе 2017 года каталонцы взяли верх над «бело-голубыми» со счетом 1:0, но в рамках Кубка Испании.

«Барселона» с 51 очком лидирует в турнирной таблице, опережая на девять баллов идущий вторым «Атлетико». Реал Сосьедад с 23 очками располагается на 15-й строчке.

Реал Сосьедад 2:4
Первый тайм: 2:1
Барселона
14.01.2018, 22:45 основной раунд: 19-й тур Anoeta
Главные тренеры
Эусебио Сакристан Эрнесто Вальверде
Голы
11′ да Силва Виллиан Жозе (Х. Прието) 12
34′ Хуан Мигель Хуанми (С. Каналес) 7
15 Паулинью (Луис Суарес) 39′
9 Луис Суарес (Л. Месси) 50′
9 Луис Суарес (Т. Фермален) 71′
10 Лионель Месси 85′
Составы
Херонимо Рульи 1
Альваро Одриосола 19
Кевин Родригес 20
Диего Льоренте 3
Рауль Навас 22
Серхио Каналес 16
да Силва Виллиан Жозе 12
63′ Асьер Андонехи Ильярраменди 4
60′ Хуан Мигель Хуанми 7
84′ Микель Оярсабаль 18
79′ Хаби Прието 10
Аднан Янузай 8
56′ Давид Сурутуса 17
Игор Субельдия 5
1 Марк-Андре тер Штеген
20 Серхи Роберто 60′
3 Жерар Пике 90+2′
25 Томас Фермален
18 Жорди Альба
4 Иван Ракитич
5 Серхио Бускетс
10 Лионель Месси
21 Андре Гомеш 80′
19 Люка Динь
15 Паулинью 65′
11 Усман Дембеле
9 Луис Суарес 90′
6 Денис Суарес
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 5
7 Угловые 3
15 Фолы 13
4 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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