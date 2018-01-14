«Барселона» впервые с 2007 года обыграла «Реал Сосьедад» в гостях

Встреча, прошедшая в воскресенье в Сан-Себастьяне, завершилась со счетом 4:2 в пользу «сине-гранатовых». На голы Виллиана Жозе да Силвы (11-я минута) и Хуанми (34-я) «Барселона» ответила дублем Луиса Суареса (50-я, 71-я) и мячами Паулиньо (39-я) и Лионеля Месси (85-я).

Для «Барселоны» эта победа стала первой в Сан-Себастьяне в чемпионате Испании с мая 2007 года. Всего за это время команды провели семь встреч, в которых «Реал Сосьедад» одержал пять побед при двух ничьих. В январе 2017 года каталонцы взяли верх над «бело-голубыми» со счетом 1:0, но в рамках Кубка Испании.