Венгер: Беспокоит не командный дух в «Арсенале», а тусклая игра в нападении

«Я не беспокоюсь по поводу командного духа. Беспокоюсь по поводу того, что команда не играет достаточно опасно в атаке. Мы выглядим немного тускло в нападении. “Арсенал” сегодня не играл достаточно остро, чтобы создавать голевые моменты. Сразу после матча мы не могли понять, как умудрились проиграть. Результат сегодня разочаровал», — цитирует Венгера FourFourTwo.