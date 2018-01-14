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02:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Венгер: Беспокоит не командный дух в «Арсенале», а тусклая игра в нападении

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после гостевого поражения от «Борнмута» (1:2) в матче 23-го тура английской Премьер-лиги подчеркнул, что его команда испытывает трудности при игре в нападении.

Источник: Reuters

«Я не беспокоюсь по поводу командного духа. Беспокоюсь по поводу того, что команда не играет достаточно опасно в атаке. Мы выглядим немного тускло в нападении. “Арсенал” сегодня не играл достаточно остро, чтобы создавать голевые моменты. Сразу после матча мы не могли понять, как умудрились проиграть. Результат сегодня разочаровал», — цитирует Венгера FourFourTwo.

Борнмут 2:1
Первый тайм: 0:0
Арсенал
14.01.2018, 16:30 основной раунд: 23-й тур Vitality Stadium (Dean Court)
Главные тренеры
Эдди Хоуи Арсен Венгер
Голы
70′ Каллум Уилсон (Р. Фрэйзер) 13
74′ Джордон Айб (К. Уилсон) 33
24 Эктор Бельерин (А. Ивоби) 52′
Составы
Асмир Бегович 27
31′ Саймон Фрэнсис 2
Стив Кук 3
Натан Аке 5
Адам Смит 15
21′ Дэн Гослинг 4
Льюис Кук 16
Райан Фрэйзер 24
63′ Чарли Дэниэлс 11
Лис Муссе 31
90′ Каллум Уилсон 13
Беник Афобе 9
86′ Джордон Айб 33
Марк Пью 7
33 Петр Чех
16 Роб Холдинг
20 Шкодран Мустафи
24 Эктор Бельерин
10 Джек Уилшир 71′
29 Гранит Джака 56′
30 Эйнсли Мэйтланд-Найлс
9 Александр Ляказетт
23 Дэнни Уэлбек
21 Калум Чемберс 74′
8 Аарон Рэмси
17 Алекс Ивоби 76′
14 Тео Уолкотт
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 12
5 Удары в створ 3
4 Угловые 5
8 Фолы 10
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Кевин Френд (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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