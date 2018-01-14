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Венгер: Беспокоит не командный дух в «Арсенале», а тусклая игра в нападении
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после гостевого поражения от «Борнмута» (1:2) в матче 23-го тура английской
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после гостевого поражения от «Борнмута» (1:2) в матче 23-го тура английской
«Я не беспокоюсь по поводу командного духа. Беспокоюсь по поводу того, что команда не играет достаточно опасно в атаке. Мы выглядим немного тускло в нападении. “Арсенал” сегодня не играл достаточно остро, чтобы создавать голевые моменты. Сразу после матча мы не могли понять, как умудрились проиграть. Результат сегодня разочаровал», — цитирует Венгера FourFourTwo.
|Эдди Хоуи
|Арсен Венгер
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|12
|5
|Удары в створ
|3
|4
|Угловые
|5
|8
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Кевин Френд (Англия)