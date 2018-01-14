Цареубийство. «Ливерпуль» победил «неуязвимый» «Сити»

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НЕ НЕПОБЕДИМЫ

Еще в начале осени, когда впечатляющая победная серия «Манчестер Сити» только зарождалась, Пепа Гвардьолу спросили о том, способна ли его команда продержаться весь сезон без поражений. Каталонец ответил прямо: «Этому не быть». Больше об этом Гвардьолу не спрашивали, хотя было бы интересно узнать перед матчем, изменилось ли мнение тренера. «Манчестер Сити» и так вот-вот уведет у «Арсенала» его главную звезду Алексиса Санчеса, да еще и мог повторить рекорд, которым гордятся все «канониры»: чемпионат-2003/04 лондонцы провели без поражений. Теперь «Арсенал» может выдохнуть.

Правда, в последнее время «горожане» явно сбавили обороты: уже нет побед со счетом 5:0 или 7:2, как было на старте, но любой чемпионский график «Сити» опережает. Однако «Энфилд» всегда оставался пугающим стадионом для «горожан» — с 2008 года, когда власть на синей половине Манчестера взяли шейхи, «Сити» ни разу не побеждал в гостях у «Ливерпуля». А еще там никогда не забивал ударный форвард «горожан» Агуэро.

Но выход аргентинца в основе был очевиден. Габриэл Жезус травмирован, а снова ставить Стерлинга на острие Гвардьола не стал — это же не «Бристол Сити». Ну, а «Ливерпулю» пришлось обходиться без Коутинью. Теперь бразильца не будет в заявке никогда, зато Роберту Фирмину, Мане и Салах все еще в обойме, о чем на днях спел болельщик «Ливерпуля» на мотив песни Archies «Sugar, sugar». Теперь это новый фанатский хит.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/NXJ9xWQzbWk?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

ОШИБКА КАРИУСА

До игры фанатам красных было не до песен: в день матча стало ясно, что многомиллионный новичок ван Дейк получил травму и не попал в заявку. Центр обороны составили Матип и Ловрен — дуэт, который в этом сезоне уже не раз пугал болельщиков «Ливерпуля». Ван Дейку, кстати, в шутку поставили памятник у «Энфилда» — одна букмекерская контора постоянно устраивает подобные акции, чтобы себя прорекламировать. Правда, перед игрой статую демонтировали «из соображений безопасности» — полиция предполагала, что там может быть заложена бомба.

Ван Дейк, как ни странно, «Ливерпулю» и не понадобился — скорее, «Манчестер Сити» нужен был дополнительный защитник. Да, в это трудно поверить, но «горожане», которые весь чемпионат шли без поражений и уничтожили «Ливерпуль» в первом круге со счетом 5:0, уступили «Ливерпулю». Хотя первый тайм ничего подобного не предвещал. Сначала Окслэйд-Чемберлен послал мяч в нижний угол, а затем грубо ошибся Кариус — вратарь «Ливерпуля» распахнул ближний угол для Сане.

Ничья после первого тайма выглядела логичной. Скорости были высоки, но обе команды держали темп, и даже в прессинге не экономили силы. Особенно «Ливерпуль»: Юрген Клопп понял, что скорость своих атлетов можно использовать и при игре без мяча, поэтому Фирмину, Мане и Салах давили соперников на их половине поля.

КЛАССИЧЕСКИЙ «ЛИВЕРПУЛЬ»

Что в перерыве Клопп сказал футболистам? Наверное, это было что-то эмоциональное, мотивирующее, как в фильмах. Потому что почти сразу после перерыва «Ливерпуль» смял кровожадного лидера. Поступательное увеличение давления сыграло свою роль: за 126 секунд красные дважды забили и еще один раз Мане сотряс штангу. Все были в шоке. Лидер, фаворит, неуязвимый «Сити» проигрывает в два мяча!

Но это еще что! «Ливерпуль» почувствовал запах голубой крови и забил еще раз — Эдерсон неудачно вынес мяч, и Салах с центра поля послал мяч в пустые ворота. Конец? Нет.

Гвардьолу часто ругают за отсутствие страховочного плана — мол, у него всегда команды только побеждают и побеждают, а в форс-мажорной ситуации каталонец сделать ничего не может. И сейчас он только разменял наевшегося Стерлинга на Бернарду Силву, да и все. А что менять? «Сити» и так максимально ориентирован на нападение, а гиператакующего режима у такой команды быть не может.

Зато «Ливерпуль» может меняться. В ноябре он упустил преимущество в три мяча над «Севильей», в декабре чуть не проиграл «Арсеналу», ведя 2:0, и сейчас «Манчестер Сити» был близок к тому, чтобы уйти от поражения. Забил Бернарду Силва, забил Гюндоган, но на большее гостей не хватило — Агуэро на последней минуте не попал в створ.