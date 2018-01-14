Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
7-летняя актриса расплакалась на вручении премии кинокритиков
Названа опасность дневного сна
Ким Кардашьян собирается кормить грудью ребенка от суррогатной матери
«Сплошная показуха»: работники завода о ремонте к приезду Путина
Как жена Никиты Преснякова выглядит в купальнике
Текущие события
Футбол. Зарубежный
14.01
Нант0
ПСЖ1
Футбол. Зарубежный
14.01
Реал Сосьедад2
Барселона4
Футбол. Зарубежный
14.01
Эспаньол1
Атлетик1
Футбол. Зарубежный
14.01
Боруссия Д0
Вольфсбург0
Футбол. Зарубежный
14.01
Ливерпуль4
Манчестер Сити3
Футбол. Зарубежный
14.01
Лион1
Анже1
Футбол. Зарубежный
14.01
Алавес1
Севилья0
Футбол. Зарубежный
14.01
Кельн2
Боруссия М1
Футбол. Зарубежный
14.01
Сент-Этьен2
Тулуза0
Все события
США приняли решение по Порошенко и Саакашвили - Царев
США похвалили Россию за надувные танки - СМИ США
СМИ: в Туркменистане ввели очень странные запреты для водителей
Skoda сделала кроссовер для детей
Этап в Рупольдинге принес россиянам одну эстафетную бронзу
Мужская сборная России завоевала серебро ЧЕ по шорт-треку
Камни британской короны во время войны прятали в банке от печенья
Женщин в Саудовской Аравии начали пускать на футбольные матчи
Люди определили больных по лицу
Названа опасность дневного сна
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Китае взорвали христианскую церковь
Фоторепортажи
18Матч Звезд КХЛ в Астане
8Первое поражение «Сити» и другие события выходных
00:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Цареубийство. «Ливерпуль» победил «неуязвимый» «Сити»

Лидер премьер-лиги проиграл на «Энфилде». Это первое поражение «Манчестер Сити» в чемпионате.

Источник: Reuters

НЕ НЕПОБЕДИМЫ

Еще в начале осени, когда впечатляющая победная серия «Манчестер Сити» только зарождалась, Пепа Гвардьолу спросили о том, способна ли его команда продержаться весь сезон без поражений. Каталонец ответил прямо: «Этому не быть». Больше об этом Гвардьолу не спрашивали, хотя было бы интересно узнать перед матчем, изменилось ли мнение тренера. «Манчестер Сити» и так вот-вот уведет у «Арсенала» его главную звезду Алексиса Санчеса, да еще и мог повторить рекорд, которым гордятся все «канониры»: чемпионат-2003/04 лондонцы провели без поражений. Теперь «Арсенал» может выдохнуть.

Правда, в последнее время «горожане» явно сбавили обороты: уже нет побед со счетом 5:0 или 7:2, как было на старте, но любой чемпионский график «Сити» опережает. Однако «Энфилд» всегда оставался пугающим стадионом для «горожан» — с 2008 года, когда власть на синей половине Манчестера взяли шейхи, «Сити» ни разу не побеждал в гостях у «Ливерпуля». А еще там никогда не забивал ударный форвард «горожан» Агуэро.

Но выход аргентинца в основе был очевиден. Габриэл Жезус травмирован, а снова ставить Стерлинга на острие Гвардьола не стал — это же не «Бристол Сити». Ну, а «Ливерпулю» пришлось обходиться без Коутинью. Теперь бразильца не будет в заявке никогда, зато Роберту Фирмину, Мане и Салах все еще в обойме, о чем на днях спел болельщик «Ливерпуля» на мотив песни Archies «Sugar, sugar». Теперь это новый фанатский хит.

Во время загрузки произошла ошибка.

ОШИБКА КАРИУСА

До игры фанатам красных было не до песен: в день матча стало ясно, что многомиллионный новичок ван Дейк получил травму и не попал в заявку. Центр обороны составили Матип и Ловрен — дуэт, который в этом сезоне уже не раз пугал болельщиков «Ливерпуля». Ван Дейку, кстати, в шутку поставили памятник у «Энфилда» — одна букмекерская контора постоянно устраивает подобные акции, чтобы себя прорекламировать. Правда, перед игрой статую демонтировали «из соображений безопасности» — полиция предполагала, что там может быть заложена бомба.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ван Дейк, как ни странно, «Ливерпулю» и не понадобился — скорее, «Манчестер Сити» нужен был дополнительный защитник. Да, в это трудно поверить, но «горожане», которые весь чемпионат шли без поражений и уничтожили «Ливерпуль» в первом круге со счетом 5:0, уступили «Ливерпулю». Хотя первый тайм ничего подобного не предвещал. Сначала Окслэйд-Чемберлен послал мяч в нижний угол, а затем грубо ошибся Кариус — вратарь «Ливерпуля» распахнул ближний угол для Сане.

Ничья после первого тайма выглядела логичной. Скорости были высоки, но обе команды держали темп, и даже в прессинге не экономили силы. Особенно «Ливерпуль»: Юрген Клопп понял, что скорость своих атлетов можно использовать и при игре без мяча, поэтому Фирмину, Мане и Салах давили соперников на их половине поля.

КЛАССИЧЕСКИЙ «ЛИВЕРПУЛЬ»

Что в перерыве Клопп сказал футболистам? Наверное, это было что-то эмоциональное, мотивирующее, как в фильмах. Потому что почти сразу после перерыва «Ливерпуль» смял кровожадного лидера. Поступательное увеличение давления сыграло свою роль: за 126 секунд красные дважды забили и еще один раз Мане сотряс штангу. Все были в шоке. Лидер, фаворит, неуязвимый «Сити» проигрывает в два мяча!

Но это еще что! «Ливерпуль» почувствовал запах голубой крови и забил еще раз — Эдерсон неудачно вынес мяч, и Салах с центра поля послал мяч в пустые ворота. Конец? Нет.

Гвардьолу часто ругают за отсутствие страховочного плана — мол, у него всегда команды только побеждают и побеждают, а в форс-мажорной ситуации каталонец сделать ничего не может. И сейчас он только разменял наевшегося Стерлинга на Бернарду Силву, да и все. А что менять? «Сити» и так максимально ориентирован на нападение, а гиператакующего режима у такой команды быть не может.

Зато «Ливерпуль» может меняться. В ноябре он упустил преимущество в три мяча над «Севильей», в декабре чуть не проиграл «Арсеналу», ведя 2:0, и сейчас «Манчестер Сити» был близок к тому, чтобы уйти от поражения. Забил Бернарду Силва, забил Гюндоган, но на большее гостей не хватило — Агуэро на последней минуте не попал в створ.

4:3 — царя убили, но он все еще остается царем. Потому что у него еще много жизней.

Ливерпуль 4:3
Первый тайм: 1:1
Манчестер Сити
14.01.2018, 19:00 основной раунд: 23-й тур Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Хосеп Гвардьола
Голы
9′ Алекс Окслейд-Чемберлен (Роберту Фирмину) 21
59′ Роберту Фирмину (А. Окслейд-Чемберлен) 9
61′ Садио Мане (М. Салах) 19
68′ Мохамед Салах 11
19 Лерой Сане (К. Уокер) 40′
20 Бернарду Силва 84′
8 Илкай Гюндоган (С. Агуэро) 90+1′
Составы
Лорис Кариус 1
Джо Гомез 12
Эндрю Робертсон 26
Деян Ловрен 6
Жоэль Матип 32
Джорджиньо Вайналдум 5
Алекс Окслейд-Чемберлен 21
60′ Роберту Фирмину 9
79′ Эмре Джан 23
90+3′ Джеймс Милнер 7
88′ Мохамед Салах 11
Адам Лаллана 20
90′ Садио Мане 19
Рагнар Клаван 17
31 Эдерсон
2 Кайл Уокер
5 Джон Стоунс
30 Николас Отаменди 65′
8 Илкай Гюндоган
17 Кевин Де Брейне
10 Серхио Агуэро
25 Фернандинью 72′
19 Лерой Сане
18 Фабиан Делф 31′
3 Луис да Силва Данилу
7 Рахим Стерлинг 71′ 69′
20 Бернарду Силва
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 4
5 Угловые 6
10 Фолы 7
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Вот уже действительно сделка века
Этап в Рупольдинге принес россиянам одну эстафетную бронзу
Мужская сборная России завоевала серебро ЧЕ по шорт-треку
Шарапова — не фаворитка. Главные интриги Australian Open
«Барселона» впервые с 2007 года обыграла «Сосьедад» в гостях
Губерниев: В Пхенчхане реально выиграть три медали
«Динамо» ведет переговоры по приобретению Рауша
Новости
Авто
Самые популярные автомобили в мире Стали известны самые популярные автомобили в мире по итогам прошлого года. И вот что покупают на планете Земля
Hi-Tech
Необычный способ вернуть кнопку в iPhone Заодно можно добавить разъем 3,5 мм для наушников
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2018: версия для киноманов Если очередное продолжение франшизы длиной в жизнь или еще одна экранизация комиксов вам уже не в радость, обратите внимание на двадцатку самых необычных фильмов 2018 года, которые точно понравятся искушенным киноманам
Недвижимость
Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в многоэтажках
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
С чем носить пуховик: 10 образов из Instagram Мы нашли 10 классных модных образов с пуховиками, парками и дубленками, посмотрев на которые ты точно захочешь попробовать что-то новое.
Дети
Ким Кардашьян собирается кормить грудью ребенка от суррогатной матери Звезда хочет стать ближе к своему наследнику.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь