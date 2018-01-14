«Манчестер Сити» уступил «Ливерпулю» и потерпел первое поражение в сезоне
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. «Манчестер Сити» со счетом 3:4 проиграл «Ливерпулю» в выездном матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. «Манчестер Сити» со счетом 3:4 проиграл «Ливерпулю» в выездном матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.
В составе хозяев голами отметились Алекс Окслейд- Чемберлен (9-я минута), Роберто Фирмино (60), Садио Мане (61) и Мохамед Салах (68). За «Манчестер Сити» забитыми мячами отличились Лерой Сане (40), Бернарду Силва (84) и Илкай Гюндоган (92).
«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата Англии, команда с 62 очками занимает первое место в турнирной таблице. «Ливерпуль» победил в четвертом матче подряд и поднялся на третье место, набрав 47 очков в 23 встречах.
В следующем матче «Ливерпуль» на выезде встретится с «Суонси» 22 января, а «Манчестер Сити» дома сыграет с «Ньюкаслом» 20 января.
|Ливерпуль
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4:3
Первый тайм: 1:1
|Манчестер Сити
|Юрген Клопп
|Хосеп Гвардьола
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|4
|5
|Угловые
|6
|10
|Фолы
|7
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Андре Марринер (Англия)