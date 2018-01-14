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14 января, источник: ТАСС

«Манчестер Сити» уступил «Ливерпулю» и потерпел первое поражение в сезоне

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. «Манчестер Сити» со счетом 3:4 проиграл «Ливерпулю» в выездном матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: Reuters

В составе хозяев голами отметились Алекс Окслейд- Чемберлен (9-я минута), Роберто Фирмино (60), Садио Мане (61) и Мохамед Салах (68). За «Манчестер Сити» забитыми мячами отличились Лерой Сане (40), Бернарду Силва (84) и Илкай Гюндоган (92).

«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата Англии, команда с 62 очками занимает первое место в турнирной таблице. «Ливерпуль» победил в четвертом матче подряд и поднялся на третье место, набрав 47 очков в 23 встречах.

В следующем матче «Ливерпуль» на выезде встретится с «Суонси» 22 января, а «Манчестер Сити» дома сыграет с «Ньюкаслом» 20 января.

Ливерпуль 4:3
Первый тайм: 1:1
Манчестер Сити
14.01.2018, 19:00 основной раунд: 23-й тур Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Хосеп Гвардьола
Голы
9′ Алекс Окслейд-Чемберлен (Роберту Фирмину) 21
59′ Роберту Фирмину (А. Окслейд-Чемберлен) 9
61′ Садио Мане (М. Салах) 19
68′ Мохамед Салах 11
19 Лерой Сане (К. Уокер) 40′
20 Бернарду Силва 84′
8 Илкай Гюндоган (С. Агуэро) 90+1′
Составы
Лорис Кариус 1
Джо Гомез 12
Эндрю Робертсон 26
Деян Ловрен 6
Жоэль Матип 32
Джорджиньо Вайналдум 5
Алекс Окслейд-Чемберлен 21
60′ Роберту Фирмину 9
79′ Эмре Джан 23
90+3′ Джеймс Милнер 7
88′ Мохамед Салах 11
Адам Лаллана 20
90′ Садио Мане 19
Рагнар Клаван 17
31 Эдерсон
2 Кайл Уокер
5 Джон Стоунс
30 Николас Отаменди 65′
8 Илкай Гюндоган
17 Кевин Де Брейне
10 Серхио Агуэро
25 Фернандинью 72′
19 Лерой Сане
18 Фабиан Делф 31′
3 Луис да Силва Данилу
7 Рахим Стерлинг 71′ 69′
20 Бернарду Силва
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 4
5 Угловые 6
10 Фолы 7
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
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