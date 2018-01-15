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01:41 (мск), источник: Sports.kz

Защитник «Иртыша» пробуется в «Ордабасы»

27-летний казахстанский защитник Дамир Даутов прибыл в расположение шымкентского «Ордабасы» на УТС в Турции, пишет Sports.kz.

Даутов вторую часть прошлого сезона провел в составе павлодарского «Иртыша», где отыграл 11 матчей в Премьер-Лиге и еще четыре в Лиге Европы.

Ранее Дамир выступал за алматинские «Железнодорожник» и «Кайрат», «Астану», талдыкурганский «Жетысу», кызылординский «Кайсар» и «Актобе».

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