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14 января, источник: Р-Спорт

«Борнмут» одержал волевую победу над «Арсеналом»

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. «Борнмут» на своем поле одержал волевую победу над лондонским «Арсеналом» в 23-м туре чемпионата Англии по футболу.

Источник: Reuters

Воскресная игра в Борнмуте завершилась со счетом 2:1. На гол Эктора Бельерина (52-я минута) «Борнмут» ответил точными ударами Каллума Уилсона (70) и Джордана Айба (74).

«Арсенал» не может победить в третьем матче чемпионата подряд.

Борнмут 2:1
Первый тайм: 0:0
Арсенал
14.01.2018, 16:30 основной раунд: 23-й тур Vitality Stadium (Dean Court)
Главные тренеры
Эдди Хоуи Арсен Венгер
Голы
70′ Каллум Уилсон (Р. Фрэйзер) 13
74′ Джордон Айб (К. Уилсон) 33
24 Эктор Бельерин (А. Ивоби) 52′
Составы
Асмир Бегович 27
31′ Саймон Фрэнсис 2
Стив Кук 3
Натан Аке 5
Адам Смит 15
21′ Дэн Гослинг 4
Льюис Кук 16
Райан Фрэйзер 24
63′ Чарли Дэниэлс 11
Лис Муссе 31
90′ Каллум Уилсон 13
Беник Афобе 9
86′ Джордон Айб 33
Марк Пью 7
33 Петр Чех
16 Роб Холдинг
20 Шкодран Мустафи
24 Эктор Бельерин
10 Джек Уилшир 71′
29 Гранит Джака 56′
30 Эйнсли Мэйтланд-Найлс
9 Александр Ляказетт
23 Дэнни Уэлбек
21 Калум Чемберс 74′
8 Аарон Рэмси
17 Алекс Ивоби 76′
14 Тео Уолкотт
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 12
5 Удары в створ 3
4 Угловые 5
8 Фолы 10
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Кевин Френд (Англия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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