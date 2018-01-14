Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
«Борнмут» одержал волевую победу над «Арсеналом»
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. «Борнмут» на своем поле одержал волевую победу над лондонским «Арсеналом» в 23-м туре чемпионата Англии по футболу.
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. «Борнмут» на своем поле одержал волевую победу над лондонским «Арсеналом» в 23-м туре чемпионата Англии по футболу.
Воскресная игра в Борнмуте завершилась со счетом 2:1. На гол Эктора Бельерина (52-я минута) «Борнмут» ответил точными ударами Каллума Уилсона (70) и Джордана Айба (74).
«Арсенал» не может победить в третьем матче чемпионата подряд.
|Эдди Хоуи
|Арсен Венгер
|
|
|
|
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|12
|5
|Удары в створ
|3
|4
|Угловые
|5
|8
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Кевин Френд (Англия)