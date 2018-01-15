Уйти по-французски. Время Зидана в «Реале» прошло?
Главный тренер «Королевского клуба» скоро может остаться без работы.
Главный тренер «Королевского клуба» скоро может остаться без работы.
ПОЗАДИ ДЕЛЬ БОСКЕ И МОУРИНЬЮ
4 января Зинедин Зидан отметил приятную дату — два года на тренерском мостике мадридского «Реала». Французский специалист занимает третье место по продолжительности работы в одном из самых требовательных и непримиримых к неудачам клубов мира за последние — на минуточку — почти три десятка лет. Больше Зидана за это время отработали только Висенте дель Боске (с ноября 1999-го по июнь 2003-го) и Жозе Моуринью (с мая 2010-го по июнь 2013-го). Два завоеванных подряд Кубка чемпионов, казалось, могли бы легко помочь французу переплюнуть испанца, но сложившаяся в настоящий момент ситуация с командой совершенно буднично может закончиться тем, что он не дотянет даже до португальца.
ЗОНА ВЫЛЕТА ВСЕ БЛИЖЕ
«Реал» медленно, но верно уходит под воду. Ни один трансферный слух из Мадрида — ни Икарди за 100 миллионов евро, ни Неймар — за 400 миллионов, — не способны отвлечь внимание от чудовищного функционального спада в игре «Королевского клуба». И дело даже не в катастрофическом отставании от «Барселоны». Нет, еще
ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ ИГРОКИ?
Кредит доверия со стороны президента «Реала», Флорентино Переса, у Зидана велик — француз заслужил его двумя невероятными сезонами, когда в музей «сливочных» приехали вагон и маленькая тележка наград и трофеев разного номинала. Marca накануне субботней игры выпустила несколько материалов в поддержку главного тренера (на самом деле, плохой знак — перед увольнением чаще хвалят, чем ругают), а в воскресенье запустила на своем сайте голосование, спросив, кто виноват в кризисе в Мадриде. 7,5 тысячи опрошенных распределили три варианта ответа следующим образом: руководство клуба и его действия по планированию команды — 23%, Зидан — 33%, игроки — 45%. При сложении получается подозрительный 101 процент, но тенденция очевидна — болельщики винят во всех бедах рядовых солдат, а не командира взвода. Что
ТРЕЗВОСТЬ КРООСА
Сами футболисты комментируют сложившуюся ситуацию
ЧТО НЕ ПОЗВОЛЕНО БЕНИТЕСУ, ПОЗВОЛЕНО ЗИДАНУ?
«Сантьяго Бернабеу» в который раз в субботу провожал свою команду и лично Зидана долгим и протяжным свистом. Сколь велико бы ни было желание обвинить в текущих проблемах штатных исполнителей, не стоит забывать, что вина всегда лежит на руководителе. Предшественнику Зидана, Рафаэлю Бенитесу, не простили домашние 0:4 от «Барселоны» и отставание от каталонцев в 5 очков. Разгромное поражение в класико у Зидана уже есть, а отрыв