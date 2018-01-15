Уйти по-французски. Время Зидана в «Реале» прошло?

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ПОЗАДИ ДЕЛЬ БОСКЕ И МОУРИНЬЮ

4 января Зинедин Зидан отметил приятную дату — два года на тренерском мостике мадридского «Реала». Французский специалист занимает третье место по продолжительности работы в одном из самых требовательных и непримиримых к неудачам клубов мира за последние — на минуточку — почти три десятка лет. Больше Зидана за это время отработали только Висенте дель Боске (с ноября 1999-го по июнь 2003-го) и Жозе Моуринью (с мая 2010-го по июнь 2013-го). Два завоеванных подряд Кубка чемпионов, казалось, могли бы легко помочь французу переплюнуть испанца, но сложившаяся в настоящий момент ситуация с командой совершенно буднично может закончиться тем, что он не дотянет даже до португальца.

ЗОНА ВЫЛЕТА ВСЕ БЛИЖЕ

«Реал» медленно, но верно уходит под воду. Ни один трансферный слух из Мадрида — ни Икарди за 100 миллионов евро, ни Неймар — за 400 миллионов, — не способны отвлечь внимание от чудовищного функционального спада в игре «Королевского клуба». И дело даже не в катастрофическом отставании от «Барселоны». Нет, еще вчера-позавчера слаженная игра «Реала» сегодня просто-напросто разваливается на глазах: команде хватает сил только на первый тайм, и, если за эти 45 минут не достигается необходимый результат, мадридцы, как правило, опускают руки и теряют важнейшие очки. Так было в класико, когда «сливочные» полностью переиграли каталонцев в первой половине, но уступили 0:3. Так было во встрече с «Сельтой» и кубковом матче с «Нумансией» (обе игры закончились со счетом 2:2). Так произошло и в субботу — в поединке против «желтой подводной лодки».

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ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ ИГРОКИ?

Кредит доверия со стороны президента «Реала», Флорентино Переса, у Зидана велик — француз заслужил его двумя невероятными сезонами, когда в музей «сливочных» приехали вагон и маленькая тележка наград и трофеев разного номинала. Marca накануне субботней игры выпустила несколько материалов в поддержку главного тренера (на самом деле, плохой знак — перед увольнением чаще хвалят, чем ругают), а в воскресенье запустила на своем сайте голосование, спросив, кто виноват в кризисе в Мадриде. 7,5 тысячи опрошенных распределили три варианта ответа следующим образом: руководство клуба и его действия по планированию команды — 23%, Зидан — 33%, игроки — 45%. При сложении получается подозрительный 101 процент, но тенденция очевидна — болельщики винят во всех бедах рядовых солдат, а не командира взвода. Что вообще-то противоречит принципу субординации — потому что спрашивать всегда нужно с того, кто несет наибольшую ответственность. В данном случае, это Зидан.

ТРЕЗВОСТЬ КРООСА

Сами футболисты комментируют сложившуюся ситуацию по-разному. Марселу признался, что чувствует, будто «команда тонет». Начо развел руками: «Дело не в недостатке сил, не в усталости, не в психологических проблемах. Если честно, я вообще не понимаю, в чем дело». Схожие мысли выразил Карвахаль: «Это какой-то торнадо, и нам не выбраться из этого вихря. Мне сложно это объяснить». Самый трезвый взгляд на вещи продемонстрировал Тони Кроос: «В первую очередь нам нужно думать о текущем положении дел, а не загадывать, догоним мы “Барсу” или нет. Мы должны сконцентрироваться на главной задаче на сегодняшний момент — закончить чемпионат в четверке сильнейших, чтобы попасть в следующем году в Лигу чемпионов». Признайтесь, после двух последних финалов ЛЧ и резвого скачка «Реала» на старте этого сезона (два завоеванных Суперкубка: Европы и Испании) вы не ожидали услышать что-то подобное в начале января. А тем временем немецкий полузащитник прав: если дела мадридцев не пойдут на поправку, место в четверке действительно станет для них задачей максимум на оставшуюся часть чемпионата. Помимо улетевшей вперед «Барселоны» «Реал» опережают и «Атлетико» с «Валенсией» — на 10 и 8 очков, соответственно, — а сзади уже стучат по плечу «Вильярреал» (1 очко отставания) и «Севилья» (3, без учета воскресного матча).

ЧТО НЕ ПОЗВОЛЕНО БЕНИТЕСУ, ПОЗВОЛЕНО ЗИДАНУ?