Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
Антонио Конте: Я тоже испытываю презрение к Моуринью
Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что хочет прекратить словесную перепалку с наставником «МЮ» Жозе Моуринью.
Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что хочет прекратить словесную перепалку с наставником «МЮ» Жозе Моуринью.
«Я думаю, что хочу прекратить все это. Но что касается слов Моуринью о презрении, то я его тоже испытываю. Не знаю, сказал ли он это конкретно мне, но я не волнуюсь