Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Мэрил Стрип до Анджелины Джоли: звезды на премии кинокритиков
Названа опасность дневного сна
Бывшая жена Резо Гигинеишвили показала округлившийся живот
Путин рассказал, кого бы США хотели видеть президентом России
Камни британской короны во время войны прятали в банке от печенья
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ливерпуль1
Манчестер Сити1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лион0
Анже1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Алавес1
Севилья0
Футбол. Зарубежный
20:00
Боруссия Д
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
20:30
Эспаньол
Атлетик
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн2
Боруссия М1
Футбол. Зарубежный
17:00
Сент-Этьен2
Тулуза0
Футбол. Зарубежный
22:45
Реал Сосьедад
Барселона
Футбол. Зарубежный
16:30
Борнмут2
Арсенал1
Футбол. Зарубежный
23:00
Нант
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
14:00
Леванте0
Сельта1
Все события
Le Temps: Россия готовится к новому конфликту
СМИ: Саакашвили отреагировал на критику Путина
Массовое сокращение сотрудников ГИБДД: теперь официально
Платные парковки во дворах: нужны или нет?
События дня НХЛ. Супермен Малкин просто показал свою игру
Тайна Коукаловой. Почему скандальная чешка отказалась от ОИ
Бьюти-блогер делает макияж с настоящими жуками и пауками
Чем бы еще удивить: откровенные фото российских звезд из отпуска
Люди определили больных по лицу
Названа опасность дневного сна
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Китае взорвали христианскую церковь
Фоторепортажи
15«Химки» проиграли «Реалу» в Евролиге
14Денис Юсков — чемпион Европы! Лучшие кадры
14:49 (мск), источник: Советский спорт

Антонио Конте: Я тоже испытываю презрение к Моуринью

Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что хочет прекратить словесную перепалку с наставником «МЮ» Жозе Моуринью.

Источник: Reuters

«Я думаю, что хочу прекратить все это. Но что касается слов Моуринью о презрении, то я его тоже испытываю. Не знаю, сказал ли он это конкретно мне, но я не волнуюсь из-за этого. Я сплю очень хорошо», — цитирует Конте Sky Sports.

Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Шарапова в Австралии – это позор для тенниса». Британцы снова атакуют россяинку
"Он называл это "лечением" - гимнастки обвинили врача сборной в домогательствах
Этап в Рупольдинге принес россиянам одну эстафетную бронзу
Мужская сборная России завоевала серебро ЧЕ по шорт-треку
События дня НХЛ. Супермен Малкин просто показал свою игру
Тайна Коукаловой. Почему скандальная чешка отказалась от ОИ
Команда дивизиона Тарасова выиграла Матч звезд КХЛ
Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону
«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: стали известны стартовые составы
Новости
Авто
Самые популярные автомобили в мире Стали известны самые популярные автомобили в мире по итогам прошлого года. И вот что покупают на планете Земля
Hi-Tech
Необычный способ вернуть кнопку в iPhone Заодно можно добавить разъем 3,5 мм для наушников
Кино
Самые ожидаемые фильмы 2018: версия для киноманов Если очередное продолжение франшизы длиной в жизнь или еще одна экранизация комиксов вам уже не в радость, обратите внимание на двадцатку самых необычных фильмов 2018 года, которые точно понравятся искушенным киноманам
Недвижимость
Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в многоэтажках
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
С чем носить пуховик: 10 образов из Instagram Мы нашли 10 классных модных образов с пуховиками, парками и дубленками, посмотрев на которые ты точно захочешь попробовать что-то новое.
Дети
Ким Кардашьян собирается кормить грудью ребенка от суррогатной матери Звезда хочет стать ближе к своему наследнику.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь