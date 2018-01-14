Антонио Конте: Я тоже испытываю презрение к Моуринью

«Я думаю, что хочу прекратить все это. Но что касается слов Моуринью о презрении, то я его тоже испытываю. Не знаю, сказал ли он это конкретно мне, но я не волнуюсь из-за этого. Я сплю очень хорошо», — цитирует Конте Sky Sports.