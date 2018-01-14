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«Иртыш» покинул один из лидеров
Павлодарский «Иртыш» расстался с 30-летним португальским полузащитником До Нассименто Родриго Антонио, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
Павлодарский «Иртыш» расстался с 30-летним португальским полузащитником До Нассименто Родриго Антонио, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
Португалец Родриго пополнил павлодарский «Иртыш» перед началом прошлого сезона. В составе «Иртыша» хавбек сыграл 32 матча, забил 5 мячей, отдал 2 голевые передачи и заработал 4 предупреждения.
Напомним, что «Иртыш» ранее покинули Аслан Дарабаев, Исмаел Фофана, Стефан Живкович, Игорь Бугаев, Дамир Даутов, Пиралы Алиев, Владислав Огиря, а также главный тренер Вячеслав Грозный.