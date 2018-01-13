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01:35 (мск), источник: Р-Спорт

«Валенсия» обыграла на выезде «Депортиво» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. «Валенсия» одержала выездную победу над «Депортиво» в матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу.

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу в Ла Корунье, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей отличились Гонсалу Гедеш (37-я минута) и Родриго Морено (64), у хозяев мяч забил Флорин Андоне (88).

«Валенсия» набрала 40 очков и укрепилась на третьем месте в таблице испанской примеры. «Летучие мыши» обгоняют мадридский «Реал» на 8 очков, на столько же отстают от лидирующей «Барселоны» и два балла уступают идущему вторым «Атлетико». «Депортиво» (16) занимает 17-ю строчку.

Депортиво 1:2
Первый тайм: 0:1
Валенсия
13.01.2018, 22:45 основной раунд: 19-й тур Riazor
Главные тренеры
Кристобаль Паррало Марселино Гарсия Тораль
Голы
88′ Флорин Андоне (Л.А. Адриан) 10
7 Гонсалу Гедеш (М. Родриго) 37′
19 Морено Родриго (Гонсалу Гедеш) 64′
Составы
Рубен Мартинес 13
Хуан Франсиско Морено Хуанфран 2
90+3′ Рауль Редаль Альбентоса 6
Решел да Силва Жуниор Сидней 12
Луиш Карлуш Луизинью 16
дос Сантос Торрес Гильерме 20
Перес Мартинес Лукас 7
Флорин Андоне 10
Лопес Альварес Адриан 15
47′ 70′ Педро Москера 5
Федерико Вальверде 17
52′ Сельсо Борхес 22
Эмре Чолак 8
13 Норберту Мурара Нету
3 Рубен Везу
5 Габриэл Паулиста
14 Хосе Гайя
24 Эсекиэль Гарай
6 Неманья Максимович
10 Даниэль Парехо 63′
7 Гонсалу Гедеш
17 Франсис Кокелен 83′
21 Мартин Монтойя
19 Морено Родриго 81′
9 Симоне Дзадза
22 Санти Мина 74′
8 Лусиано Вьетто
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 12
2 Удары в створ 5
8 Угловые 10
13 Фолы 8
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Антонио Альберола Рохас (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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