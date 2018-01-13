У них были совершенно разные судьбы.
«Валенсия» обыграла на выезде «Депортиво» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. «Валенсия» одержала выездную победу над «Депортиво» в матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу.
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. «Валенсия» одержала выездную победу над «Депортиво» в матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Ла Корунье, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей отличились Гонсалу Гедеш (37-я минута) и Родриго Морено (64), у хозяев мяч забил Флорин Андоне (88).
«Валенсия» набрала 40 очков и укрепилась на третьем месте в таблице испанской примеры. «Летучие мыши» обгоняют мадридский «Реал» на 8 очков, на столько же отстают от лидирующей «Барселоны» и два балла уступают идущему вторым «Атлетико». «Депортиво» (16) занимает 17-ю строчку.
|Кристобаль Паррало
|Марселино Гарсия Тораль
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|12
|2
|Удары в створ
|5
|8
|Угловые
|10
|13
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Антонио Альберола Рохас (Испания)