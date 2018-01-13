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Футболисты «Атлетико» обыграли на выезде «Эйбар»
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Футболисты мадридского «Атлетико» обыграли на выезде «Эйбар» в матче 19-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Футболисты мадридского «Атлетико» обыграли на выезде «Эйбар» в матче 19-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в субботу в Эйбаре, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в матче на 27-й минуте забил Кевин Гамейро.
«Атлетико» набрал 42 очка и продолжает идти на втором месте в таблице испанской Примеры, отставая от лидирующей «Барселоны» на шесть очков. «Эйбар» с 27 очками занимает седьмую строчку.
|Хосе Луис Мендилибар
|Диего Симеоне
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|7
|4
|Удары в створ
|3
|9
|Угловые
|1
|12
|Фолы
|9
|0
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Антонио Матеу Лаос (Испания)