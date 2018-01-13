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01:39 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Атлетико» обыграли на выезде «Эйбар»

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Футболисты мадридского «Атлетико» обыграли на выезде «Эйбар» в матче 19-го тура чемпионата Испании.

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу в Эйбаре, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в матче на 27-й минуте забил Кевин Гамейро.

«Атлетико» набрал 42 очка и продолжает идти на втором месте в таблице испанской Примеры, отставая от лидирующей «Барселоны» на шесть очков. «Эйбар» с 27 очками занимает седьмую строчку.

Эйбар 0:1
Первый тайм: 0:1
Атлетико
13.01.2018, 20:30 основной раунд: 19-й тур Municipal de Ipurua
Главные тренеры
Хосе Луис Мендилибар Диего Симеоне
Голы
21 Кевин Гамейро (А. Гризманн) 27′
Составы
Марко Дмитрович 25
33′ Иван Рамис 4
Андер Капа 7
Паулу Андре Оливейра 12
Вальдес Диас Хосе Анхель 15
Такаси Инуи 8
Дани Гарсия 14
Аметльер Серхио Энрич 9
73′ Хоан Хордан 24
Папакули Диоп 3
64′ Диас де Оливейра Шарлес 19
Энрике Гарсия Кике 17
10′ 45′ Иван Алехо 20
Фабиан Орельяна 2
13 Ян Облак
2 Диего Годин 73′
16 Шиме Врсалько
19 Лукас Эрнандез
24 Хосе Хименес
5 Томас Партей
6 Коке
8 Ньигес Сауль
7 Антуан Гризманн 76′
9 Хосе Санс Фернандо Торрес
11 Анхель Корреа 54′
10 Янник Феррейра-Карраско
21 Кевин Гамейро 69′
12 Аугусто Фернандес
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 3
9 Угловые 1
12 Фолы 9
0 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Антонио Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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