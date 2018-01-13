«РБ Лейпциг» обыграл «Шальке» и вышел на второе место в Бундеслиге

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
Бывшая жена Резо Гигинеишвили показала округлившийся живот
"Злости у меня нет": как живет Маргарита после операции на кистях
Елена Летучая сравнила себя с обезьянкой
Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Леванте
Сельта
Футбол. Зарубежный
13.01
Депортиво1
Валенсия2
Футбол. Зарубежный
16:30
Борнмут
Арсенал
Футбол. Зарубежный
13.01
Монпелье0
Монако0
Футбол. Зарубежный
13.01
Дижон1
Метц1
Футбол. Зарубежный
13.01
Кан0
Лилль1
Футбол. Зарубежный
13.01
Ницца1
Амьен0
Футбол. Зарубежный
13.01
Труа0
Бордо1
Футбол. Зарубежный
17:00
Сент-Этьен
Тулуза
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
18:15
Алавес
Севилья
Футбол. Зарубежный
13.01
Тоттенхэм Хотспур4
Эвертон0
Футбол. Зарубежный
13.01
РБ Лейпциг3
Шальке-041
Футбол. Зарубежный
13.01
Эйбар0
Атлетико1
Футбол. Зарубежный
19:00
Ливерпуль
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
19:00
Лион
Анже
Футбол. Зарубежный
13.01
Ренн0
Марсель3
Футбол. Зарубежный
13.01
Реал0
Вильярреал1
Футбол. Зарубежный
13.01
Хаддерсфилд1
Вест Хэм Юнайтед4
Футбол. Зарубежный
13.01
Кристал Пэлас1
Бернли0
Футбол. Зарубежный
13.01
Челси0
Лестер0
Футбол. Зарубежный
13.01
Уотфорд2
Саутгемптон2
Футбол. Зарубежный
13.01
Ньюкасл Юнайтед1
Суонси1
Футбол. Зарубежный
13.01
Вест Бромвич Альбион2
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
13.01
Вердер1
Хоффенхайм1
Футбол. Зарубежный
13.01
Айнтрахт Ф1
Фрайбург1
Футбол. Зарубежный
13.01
Ганновер-963
Майнц2
Футбол. Зарубежный
13.01
Аугсбург1
Гамбург0
Футбол. Зарубежный
13.01
Штутгарт1
Герта0
Все события
Le Temps: Россия готовится к новому конфликту
СМИ: Саакашвили отреагировал на критику Путина
СМИ: в Туркменистане ввели очень странные запреты для водителей
Skoda сделала кроссовер для детей
Не туда попали. Женская сборная России снова на своем месте
В Астане прошло мастер-шоу Матча Звезд-2018
Названы главные модные тренды 2018 года
Елена Летучая сравнила себя с обезьянкой
Люди определили больных по лицу
Названа опасность дневного сна
Абрамовичу не дают построить самый дорогой стадион в Европе
Дом уфимца снесли, пока он был в командировке
Фоторепортажи
14Денис Юсков — чемпион Европы! Лучшие кадры
8Загитова и другие триумфаторы ЧР по фигурному катанию
00:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«РБ Лейпциг» обыграл «Шальке» и вышел на второе место в Бундеслиге

«РБ Лейпциг» одержал победу над «Шальке» в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги.

Источник: Reuters

Встреча прошла в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу «быков».

В составе хозяев голами отличились полузащитники Наби Кейта и Брума, а также нападающий Тимо Вернер. У гостей единственный мяч на счету бразильского защитника Налдо.

«РБ Лейпциг» набрал 31 очко и вышел на второе место в турнирной таблице немецкого чемпионата, обогнав как раз «Шальке» (30), который опустился на третью строчку.

РБ Лейпциг 3:1
Первый тайм: 1:0
Шальке-04
13.01.2018, 20:30 основной раунд: 18-й тур Red Bull Arena (Zentralstadion)
Главные тренеры
Ральф Хазенхюттль Доменико Тедеско
Голы
41′ Наби Кейта (К. Кампль) 8
69′ Тимо Вернер (К. Лаймер) 11
71′ Арминду Брума (Т. Вернер) 17
29 Роналду Апаресиду Родригес Налду (Д. Калиджури) 55′
Нереализованные пенальти
37′ Ж-К. Огюстен 29
Составы
Петер Гулачи 32
Фернандес Бернарду 3
Вилли Орбан 4
Дайот Упамекано 5
36′ Марсель Забитцер 7
Конрад Лаймер 27
Диего Демме 31
Кевин Кампль 44
54′ 67′ Наби Кейта 8
Юссуф Поульсен 9
84′ Арминду Брума 17
Штефан Ильзанкер 13
63′ Жан-Кевин Огюстен 29
Тимо Вернер 11
1 Ральф Ферманн
5 Матия Настасич 53′
24 Бастиан Очипка
29 Роналду Апаресиду Родригес Налду
7 Макс Майер
17 Бенжамен Стамбули
18 Даниэль Калиджури 87′
19 Гвидо Бургшталлер
25 Амин Арит 82′
11 Евгений Коноплянка
28 Алессандро Шепф 55′
22 Марко Пьяца
9 Франко Ди Санто 55′
36 Брель Эмболо
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 10
9 Удары в створ 6
5 Угловые 4
20 Фолы 21
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лейпциг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Шальке-04
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Пятница, 13-е. Как регбисты ели друг друга, чтобы выжить
Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Сибири» до «Ак Барса»
Не туда попали. Женская сборная России снова на своем месте
В Астане прошло мастер-шоу Матча Звезд-2018
«Реал» проиграл «Вильярреалу» на «Сантьяго Бернабеу»
«Горячий шоколад»: «Спартак» обвинили в расизме
Олимпийского чемпиона уволили из федерации гандбола за прогулы
«Челси» в большинстве не смог дожать «Лестер»
Головкин и Альварес договорились о реванше
Новости
Авто
Самые популярные автомобили в мире Стали известны самые популярные автомобили в мире по итогам прошлого года. И вот что покупают на планете Земля
Hi-Tech
Необычный способ вернуть кнопку в iPhone Заодно можно добавить разъем 3,5 мм для наушников
Кино
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова Досрочно освобожденный Сергей Семенов принял участие в записи «Прямого эфира с Андреем Малаховым»
Недвижимость
В Китае взорвали христианскую церковь. Почему - никто не объяснил
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в многоэтажках
Леди
9 звездных мужчин, у которых есть комплексы по поводу собственного тела Мужчины садятся на жесткие диеты, втягивают живот перед камерой и решаются на пластику – и все ради того, чтобы забыть о своих комплексах, связанных с внешним видом.
Дети
Ким Кардашьян собирается кормить грудью ребенка от суррогатной матери Звезда хочет стать ближе к своему наследнику.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь