У них были совершенно разные судьбы.
«РБ Лейпциг» обыграл «Шальке» и вышел на второе место в Бундеслиге
«РБ Лейпциг» одержал победу над «Шальке» в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги.
«РБ Лейпциг» одержал победу над «Шальке» в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги.
Встреча прошла в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу «быков».
В составе хозяев голами отличились полузащитники Наби Кейта и Брума, а также нападающий Тимо Вернер. У гостей единственный мяч на счету бразильского защитника Налдо.
«РБ Лейпциг» набрал 31 очко и вышел на второе место в турнирной таблице немецкого чемпионата, обогнав как раз «Шальке» (30), который опустился на третью строчку.
|РБ Лейпциг
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3:1
Первый тайм: 1:0
|Шальке-04
|Ральф Хазенхюттль
|Доменико Тедеско
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|10
|9
|Удары в створ
|6
|5
|Угловые
|4
|20
|Фолы
|21
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Дениз Айтекин (Германия)