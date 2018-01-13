У них были совершенно разные судьбы.
«Челси» в большинстве не смог дожать «Лестер»
«Челси» сыграл вничью с «Лестер Сити» в матче 23-го тура английской
«Челси» сыграл вничью с «Лестер Сити» в матче 23-го тура английской
Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 0:0.
На 68-й минуте защитник Бенджамин Чилвел получил вторую жёлтую карточку и оставил гостей в меньшинстве, но «Челси» так и не смог распечатать ворота Каспера Шмейхеля.
В других матчах тура «Вест Бромвич Альбион» победил «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:0), «Кристал Пэлас» одолел «Бёрнли» (1:0), «Ньюкасл Юнайтед» сыграл вничью с «Суонси Сити» (1:1), «Уотфорд» поделил очки с «Саутгемптоном» (2:2), а «Вест Хэм Юнайтед» разгромил «Хаддерсфилд Таун» (4:1).
|Антонио Конте
|Клод Пюэль
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|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|14
|7
|Удары в створ
|1
|6
|Угловые
|3
|14
|Фолы
|13
|5
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Майк Джоунс (Англия)