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13 января, источник: Чемпионат.com

«Челси» в большинстве не смог дожать «Лестер»

«Челси» сыграл вничью с «Лестер Сити» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги.

Источник: Reuters

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 0:0.

На 68-й минуте защитник Бенджамин Чилвел получил вторую жёлтую карточку и оставил гостей в меньшинстве, но «Челси» так и не смог распечатать ворота Каспера Шмейхеля.

В других матчах тура «Вест Бромвич Альбион» победил «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:0), «Кристал Пэлас» одолел «Бёрнли» (1:0), «Ньюкасл Юнайтед» сыграл вничью с «Суонси Сити» (1:1), «Уотфорд» поделил очки с «Саутгемптоном» (2:2), а «Вест Хэм Юнайтед» разгромил «Хаддерсфилд Таун» (4:1).

Челси 0:0
Первый тайм: 0:0
Лестер
13.01.2018, 18:00 основной раунд: 23-й тур Stamford Bridge
Главные тренеры
Антонио Конте Клод Пюэль
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Тибо Куртуа 13
Антонио Рюдигер 2
Сесар Аспиликуэта 28
Виктор Мозес 15
Маркос Алонсо 3
Темуе Бакайоко 14
87′ Альваро Мората 9
56′ Н`Голо Канте 7
33′ Гэри Кэйхилл 24
Андреас Кристенсен 27
58′ Сеск Фабрегас 4
Родригес Педро 11
58′ Эден Азар 10
Виллиан 22
1 Каспер Шмайхель
18 Дэниел Амарти
3 Бен Чилвелл 63′ 68′
15 Гарри Магуайр
16 Александр Драгович
26 Рияд Махрез
11 Марк Олбрайтон
25 Уилфред Ндиди
20 Синдзи Окадзаки 73′ 61′
28 Кристиан Фукс
9 Джейми Варди 82′
7 Демарэй Грэй
22 Мэттью Джеймс 90′ 18′
21 Висенте де ла Фуэнте Иборра
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 14
7 Удары в створ 1
6 Угловые 3
14 Фолы 13
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Майк Джоунс (Англия)
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Желтая карточка
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Вторая желтая карточка
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Автогол
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