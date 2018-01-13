«Реал» проиграл «Вильярреалу» на «Сантьяго Бернабеу»

В первой половине матча хозяева неплохо смотрелись в нападении, но из-за проблем в реализации упустили несколько выгодных моментов. После перерыва рисунок игры не изменился. На 87-й минуте Денис Черышев прострелил на свободного Энеса Унала, тот не сумел переиграть Кейлора Наваса один в один, но после отскока по высокой дуге издали пробил Пабло Форнальс.