«Реал» проиграл «Вильярреалу» на «Сантьяго Бернабеу»

Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Мадридцы не смогли победить в третьем матче турнира подряд. Российский полузащитник гостей Денис Черышев вышел на замену в перерыве.
В первой половине матча хозяева неплохо смотрелись в нападении, но из-за проблем в реализации упустили несколько выгодных моментов. После перерыва рисунок игры не изменился. На 87-й минуте Денис Черышев прострелил на свободного Энеса Унала, тот не сумел переиграть Кейлора Наваса один в один, но после отскока по высокой дуге издали пробил Пабло Форнальс.
«Реал» с 32 очками занимает четвертое место в таблице. «Вильярреал» (31) — пятый.