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13 января, источник: Чемпионат.com

«Реал» проиграл «Вильярреалу» на «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» уступил «Вильярреалу» в матче 19-го тура испанской Примеры.

Источник: Reuters

Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Мадридцы не смогли победить в третьем матче турнира подряд. Российский полузащитник гостей Денис Черышев вышел на замену в перерыве.

В первой половине матча хозяева неплохо смотрелись в нападении, но из-за проблем в реализации упустили несколько выгодных моментов. После перерыва рисунок игры не изменился. На 87-й минуте Денис Черышев прострелил на свободного Энеса Унала, тот не сумел переиграть Кейлора Наваса один в один, но после отскока по высокой дуге издали пробил Пабло Форнальс.

«Реал» с 32 очками занимает четвертое место в таблице. «Вильярреал» (31) — пятый.

Реал 0:1
Первый тайм: 0:0
Вильярреал
13.01.2018, 18:15 основной раунд: 19-й тур Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Зинедин Зидан Хавьер Кальеха
Голы
8 Пабло Форнальс 87′
Составы
Кейлор Навас 1
58′ Даниэль Карвахаль 2
Марселу 12
Рафаэль Варан 5
Фернандес Иглесиас Начо 6
Тони Кроос 8
Лука Модрич 10
Криштиану Роналду 7
Каземиру 14
70′ Франсиско Роман Иско 22
89′ Лукас Васкес 17
70′ Гарет Бэйл 11
Марко Асенсио 20
1 Андрес Серхио Асенхо
2 Перес Марио Гаспар
11 Коста Хорда Хауме
3 Соберон Альваро Гонсалес
23 Даниэле Бонера
8 Пабло Форнальс
14 Мануэль Тригерос
16 Родриго Эрнандес
10 Самуэль Кастильехо 83′
22 Антонио Рукавина
28 Даниэль Раба 45′
7 Денис Черышев
9 Карлос Бакка 76′ 44′
15 Энес Унал
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
28 Удары (всего) 10
7 Удары в створ 4
11 Угловые 0
11 Фолы 12
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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