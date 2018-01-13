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Футболисты «Жироны» забили шесть голов «Лас-Пальмасу» в матче чемпионата Испании
«Жирона» разгромила «Лас-Пальмас» в матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу.
«Жирона» разгромила «Лас-Пальмас» в матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, состоявшаяся в Жироне, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев, в составе которых
|Жирона
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6:0
Первый тайм: 1:0
|Лас-Пальмас
|Пабло Мачин
|Франсиско Хемес "Пако"
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|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|3
|8
|Удары в створ
|1
|5
|Угловые
|2
|25
|Фолы
|20
|3
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Марио Мелеро Лопес (Испания)