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17:27 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Жироны» забили шесть голов «Лас-Пальмасу» в матче чемпионата Испании

«Жирона» разгромила «Лас-Пальмас» в матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу.

Источник: AP 2018

Встреча, состоявшаяся в Жироне, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев, в составе которых хет-трик оформил Майкл Олунга (57-я, 70-я и 79-я минуты), по разу отличились Кристиан Стуани (25, с пенальти), Борха Гарсия Фрейре (64) и Порту (74).

Жирона 6:0
Первый тайм: 1:0
Лас-Пальмас
13.01.2018, 15:00 основной раунд: 19-й тур Montilivi
Главные тренеры
Пабло Мачин Франсиско Хемес "Пако"
Голы
25′ Кристиан Стуани 7
57′ Майкл Олунга (Х. Мохика) 14
64′ Гарсиа Фрейре Борха (Пере Понс) 24
70′ Майкл Олунга 14
74′ Кристиан Порту (М. Олунга) 9
79′ Майкл Олунга 14
Составы
Яссин Буну 13
Бернардо Эспиноса 2
Хоан Мохика 3
Чимено Хонас Ромалью 4
Франсиско Адай 11
Рамирес Лопес Хуанпе 15
52′ Алекс Гранель 6
Гарсиа Фрейре Борха 24
54′ 78′ Пере Понс 8
Дуглас Луис 12
78′ Кристиан Порту 9
Алейкс Гарсия 23
45′ Кристиан Стуани 7
Майкл Олунга 14
1 Рауль Лисоайн
5 Давид Гарсия 57′
20 Алехандро Гальвес
22 Ксимо Наварро
7 Габриэль Мартин Пеньяльба 53′
21 Хонатан Вьера 53′
9 Хонатан Кальери 54′
19 Эрнан Толедо
11 Херонимо Фигероа Момо 87′
4 Висенте Гомес
16 Самперио Бустара Хайро 87′
24 Тана
18 Хави Кастельяно 64′ 24′
8 Ален Халилович
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 3
8 Удары в створ 1
5 Угловые 2
25 Фолы 20
3 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Марио Мелеро Лопес (Испания)
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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