Прокурор: Расследование в отношении Берлускони по факту продажи ФК «Милан» не ведется

«На сегодняшний день нет уголовного производства в отношении Берлускони и его продажи «Милана», — сообщил Греко.

В апреле 2017 года итальянская холдинговая компания «Фининвест» семьи Берлускони продала китайскому консорциуму во главе с Ли Йонхонгом 99,9% акций клуба. Общая сумма сделки составила €740 млн, включая долги клуба. В субботу газета La Stampa сообщила, что стоимость сделки была завышена на €300 млн. Издание отмечало, что итальянская прокуратура начала расследование в отношении Берлускони, компании «Фининвест» и Ли Йонхонга по факту продажи «Милана».