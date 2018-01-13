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16:21 (мск), источник: ТАСС

Прокурор: Расследование в отношении Берлускони по факту продажи ФК «Милан» не ведется

ТАСС, 13 января. Расследование по факту продажи итальянского футбольного клуба «Милан» бывшим президентом клуба Сильвио Берлускони не ведется. Об этом заявил главный прокурор города Милан Франческо Греко, слова которого приводит информационное агентство ANSA.

«На сегодняшний день нет уголовного производства в отношении Берлускони и его продажи «Милана», — сообщил Греко.

В апреле 2017 года итальянская холдинговая компания «Фининвест» семьи Берлускони продала китайскому консорциуму во главе с Ли Йонхонгом 99,9% акций клуба. Общая сумма сделки составила €740 млн, включая долги клуба. В субботу газета La Stampa сообщила, что стоимость сделки была завышена на €300 млн. Издание отмечало, что итальянская прокуратура начала расследование в отношении Берлускони, компании «Фининвест» и Ли Йонхонга по факту продажи «Милана».

Компания «Фининвест» приобрела «Милан» в 1986 году. С тех пор клуб стал восьмикратным чемпионом Италии, обладателем Кубка страны, шестикратным обладателем Суперкубка, пятикратным победителем Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, пятикратным обладателем Суперкубка УЕФА, обладателем Межконтинентального кубка, победителем клубного чемпионата мира.

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