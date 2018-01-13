Статуя бывшего футболиста «Зенита» Риксена открыта в Нидерландах
ТАСС, 13 января. Бронзовая статуя бывшего футболиста
ТАСС, 13 января. Бронзовая статуя бывшего футболиста
Статуя открыта возле стадиона его бывшей команды — «Фортуны» из Ситтарда. 41-летний Риксен, присутствовавший на церемонии открытия статуи, расплакался, а болельщики встретили его аплодисментами.
В 2013 году Риксену поставили
Риксен выступал за «Фортуну» в 1994−97 и 2010−13 гг. За «Зенит» он выступал в 2006−09 годах, став чемпионом и обладателем Суперкубка России, Кубка УЕФА (нынешнее название — Лига Европы) и Суперкубка УЕФА. Осенью 2013 года Риксен выпустил автобиографию под названием «Дух бойца». В 2014 году он был введен в Зал славы шотландского клуба «Глазго Рейнджерс», за который играл в 2000−06 годах.