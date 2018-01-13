Статуя бывшего футболиста «Зенита» Риксена открыта в Нидерландах

В 2013 году Риксену поставили диагноз-боковой амиотрофический склероз. Болезнь является неизлечимой на данный момент, в среднем продолжительность жизни после обнаружения болезни составляет 3−5 лет. При этом британский физик-теоретик Стивен Хокинг живет с подобным заболеванием уже 54 года.

Риксен выступал за «Фортуну» в 1994−97 и 2010−13 гг. За «Зенит» он выступал в 2006−09 годах, став чемпионом и обладателем Суперкубка России, Кубка УЕФА (нынешнее название — Лига Европы) и Суперкубка УЕФА. Осенью 2013 года Риксен выпустил автобиографию под названием «Дух бойца». В 2014 году он был введен в Зал славы шотландского клуба «Глазго Рейнджерс», за который играл в 2000−06 годах.