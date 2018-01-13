У них были совершенно разные судьбы.
Новичок «Барселоны» вышел на поле стадиона босиком
«Барселона» презентовала новичка команды Йерри Мину.
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«Барселона» презентовала новичка команды Йерри Мину.
После подписания контракта 23-летний футболист вышел на поле «Камп Ноу», где его поприветствовали болельщики. Отметим, что игрок обороны снял бутсы перед выходом на поле.
Напомним, соглашение с колумбийцем рассчитано до 30 июня 2023 года, сумма сделки составила 11,8 миллиона евро. Сумма отступных в контракте 23-летнего игрока — 100 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Мина сыграл в 22 матчах за «Палмейрас» во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.