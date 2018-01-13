Как дела у «Халла» без Слуцкого. Спойлер: всё плохо

Источник: Reuters

Результаты

С результатами у «Халла» всё печально: в семи матчах после отставки Слуцкого — две победы, при этом одна из них в кубковом матче над «Блэкберном». Команда умудрилась проиграть даже бедовому «Болтону», который Слуцкий в своё время разгромил со счётом 4:0. Результат — 22 строчка в таблице, а это зона вылета. Если «Халл» не начнёт срочно побеждать, клуб ждёт ещё одно стремительное падение. Но, возможно, именно этого владельцы клуба и добиваются.

Может, хоть забивают, как при Слуцком?

С этим у «Халла» тоже проблемы.

Если при Слуцком команда забила 34 мяча и находилась по этому показателю на третьем месте, то при новом тренере голы даются ей с трудом: в семи матчах — семь мячей.

При этом в четырёх играх из семи «Халл» забить и вовсе не смог. При новом тренере совсем потускнела молодая звёздочка Джаррод Боуэн. Его открытие — одно из главных достижений Слуцкого за время работы в английской команде.

Что говорит главный тренер?

Как только Найджел Адкинс пришёл в клуб, он сразу же заявил: «У команды нет состава, который мог бы побороться за выход в АПЛ. Думаю, это единственная проблема клуба, и Леонид Слуцкий тут ни при чём». Кстати, главным достижением Адкинса является выход с «Саутгемптоном» в АПЛ в 2012 году. Впрочем, в высшем дивизионе Найджел надолго не задержался. Через полгода его сменили на Маурисио Почеттино. Интересно, что именно под его руководством Павел Погребняк выдал свой самый результативный сезон за «Рединг».

Что улучшил Адкинс?

Бывшая команда Слуцкого перестала пропускать в концовках и не так сильно проваливается в обороне. Но уход в сторону оборонительного футбола пока не принёс желаемого результата. «Халл» находится в таком положении, что обязательно должен забивать в каждом матче. Пора доставать конспекты Слуцкого?

Что говорят болельщики?

Мнения несчастных болельщиков «Халла» разделились. Кто-то считает, что при новом тренере команда стала более сбалансированной. Но есть и те, кто скучает по Слуцкому и весёлым матчам под его руководством. Ниже приведены комментарии с форума болельщиков «Халла».

Des Head

— Как будто Слуцкий собирал этот состав. Здесь нет его вины. По крайней мере при нём мы забивали без труда.

Kempton

— При Слуцком было ясно, какой компонент требовал улучшения — играть нужно было на протяжении 90, а не 80 минут. А сейчас вам понятно, какой компонент нужно улучшать? При Слуцком мы находились на втором или третьем месте по забитым мячам. Наша проблема в том, что нашему лучшему защитнику 109 лет. И ничего не изменится вплоть до трансферного окна.

Des Head