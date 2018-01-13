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14:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Как дела у «Халла» без Слуцкого. Спойлер: всё плохо

Думаете, отставка Леонида Слуцкого помогла «Халлу»? Как бы не так!

Источник: Reuters

Результаты

С результатами у «Халла» всё печально: в семи матчах после отставки Слуцкого — две победы, при этом одна из них в кубковом матче над «Блэкберном». Команда умудрилась проиграть даже бедовому «Болтону», который Слуцкий в своё время разгромил со счётом 4:0. Результат — 22 строчка в таблице, а это зона вылета. Если «Халл» не начнёт срочно побеждать, клуб ждёт ещё одно стремительное падение. Но, возможно, именно этого владельцы клуба и добиваются.

Может, хоть забивают, как при Слуцком?

С этим у «Халла» тоже проблемы.

Если при Слуцком команда забила 34 мяча и находилась по этому показателю на третьем месте, то при новом тренере голы даются ей с трудом: в семи матчах — семь мячей.

При этом в четырёх играх из семи «Халл» забить и вовсе не смог. При новом тренере совсем потускнела молодая звёздочка Джаррод Боуэн. Его открытие — одно из главных достижений Слуцкого за время работы в английской команде.

Что говорит главный тренер?

Как только Найджел Адкинс пришёл в клуб, он сразу же заявил: «У команды нет состава, который мог бы побороться за выход в АПЛ. Думаю, это единственная проблема клуба, и Леонид Слуцкий тут ни при чём». Кстати, главным достижением Адкинса является выход с «Саутгемптоном» в АПЛ в 2012 году. Впрочем, в высшем дивизионе Найджел надолго не задержался. Через полгода его сменили на Маурисио Почеттино. Интересно, что именно под его руководством Павел Погребняк выдал свой самый результативный сезон за «Рединг».

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Что улучшил Адкинс?

Бывшая команда Слуцкого перестала пропускать в концовках и не так сильно проваливается в обороне. Но уход в сторону оборонительного футбола пока не принёс желаемого результата. «Халл» находится в таком положении, что обязательно должен забивать в каждом матче. Пора доставать конспекты Слуцкого?

Что говорят болельщики?

Мнения несчастных болельщиков «Халла» разделились. Кто-то считает, что при новом тренере команда стала более сбалансированной. Но есть и те, кто скучает по Слуцкому и весёлым матчам под его руководством. Ниже приведены комментарии с форума болельщиков «Халла».

Des Head

— Как будто Слуцкий собирал этот состав. Здесь нет его вины. По крайней мере при нём мы забивали без труда.

Kempton

— При Слуцком было ясно, какой компонент требовал улучшения — играть нужно было на протяжении 90, а не 80 минут. А сейчас вам понятно, какой компонент нужно улучшать? При Слуцком мы находились на втором или третьем месте по забитым мячам. Наша проблема в том, что нашему лучшему защитнику 109 лет. И ничего не изменится вплоть до трансферного окна.

Des Head

— Я тоже не думаю, что полагаться на тесные связи с «Челси» при строительстве команды было хорошей идеей. Молодёжь из «Челси» была бы неплохим резервом, но у нас не получилось собрать 11 хороших игроков для основного состава. И в этом нет вины Слуцкого.

Леонид Слуцкий снова покинул пост главного тренера
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4 декабря 2017© Ньюстюб
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