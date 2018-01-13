У них были совершенно разные судьбы.
Берлускони подозревают в отмывании денег при продаже «Милана»
Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони подозревается в отмывании денег при продаже клуба, информирует Football Italia.
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Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони подозревается в отмывании денег при продаже клуба, информирует Football Italia.
В данный момент ведется расследование.
Напомним, Берлускони продал миланский клуб за 740 миллионов евро. По информации источника, эта сумма завышена на 300 миллионов.
Отметим, что Берлускони продал «Милан» в апреле 2017 года.