Диего Симеоне: Без футбола я бы умер
Диего Симеоне седьмой год тренирует «Атлетико», команду, которую «надо все время подстегивать». Потому и кричит во время матчей, «передает игрокам энергию». Об этом он рассказал в интервью L’Equipe.
Диего Симеоне седьмой год тренирует «Атлетико», команду, которую «надо все время подстегивать». Потому и кричит во время матчей, «передает игрокам энергию». Об этом он рассказал в интервью L’Equipe.
«ЛУЧШЕЕ СОСТОЯНИЕ ИГРОКА — СТРАХ»
— Как вы обычно проводите воскресный день, когда «Атлетико» не играет?
— С дочкой и женой едем в одно местечко под Мадридом. Стараюсь провести такой день
— Вы все так же получаете от него удовольствие?
— Я люблю футбольный газон, счастлив, когда мы выигрываем, люблю состояние тревоги перед матчем. Перед каждой встречей мне страшно. Так было, когда сам играл. Это полезное ощущение — ты взвинчен, в тонусе, всегда начеку. А спокойствие, расслабленность опасны. Лучшее психологическое состояние футболиста — страх. Тогда он показывает лучшее, на что способен.
— Почему вы так энергичны у бровки?
— Игрокам передаются эмоции тренера. Они ведь его видят. Однако стоит тренеру успокоиться — все, считай, потерял команду.
— Но ваши постоянные крики не нервируют игроков?
— Вовсе нет! Для меня это не просто разрядка, а передача энергии и эмоций команде. Смотрю на ребят, и если вижу, что
— В бытность игроком хотели бы работать с таким тренером, как вы сейчас?
— Всегда предпочитал тренеров, которые могли
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— Самый ключевой момент, когда я родился (смеется). Лет в 26−27 уже знал, как надо тренироваться, в голове была четкая картина, словно я сам тренер. Так что еще до получения диплома имелось определенное самообразование, когда играл в Испании, Аргентине. Много почерпнул у таких специалистов, как Билардо, Басиле, Бьелса, Эриксон… Всегда хотел расти, и очень нравилось учить других. Мне интересен процесс, работа с футболистом. Когда начинаешь, он — такой, а через несколько лет уже совсем другой. Я играл во многих странах, и все они
— Кто из тренеров на вас больше всего повлиял?
— Басиле — харизматичный человек, умел передавать энергетику игрокам. Бьелса? Тот здорово на тренировках моделировал игровые ситуации, объяснял их, это мне помогало во время матчей. Билардо учил неожиданным тактическим ходам: как крайний защитник может играть в середине поля, нападающий — в полузащите, а второй нападающий как, например¸ Пирло, стать центральным полузащитником. Я все это впитывал, как губка.
— Лучший совет, который дал вам тренер.
— В аргентинском «Велесе» тренер однажды сказал мне: «В футболе у каждого есть шанс». Я был молодой, лет восемнадцать, только начал играть в первом дивизионе. Конечно, хотел всего и сразу. Вот он мне и объяснил: «Не торопись! Думай о семье, невесте, друзьях. Если правильно будешь вести себя в обычной жизни, то и на поле примешь верные решения». А в футболе нужно постоянно работать головой — и когда играешь, и еще больше, когда тренируешь. Профессия тренера — не столько работа с игроками, сколько умение сказать
«В “АТЛЕТИКО” НУЖНО ВЫКЛАДЫВАТЬСЯ НА 101 ПРОЦЕНТ»
— Игроки «Реала» хвалят Зидана за то, что он передает им свое спокойствие. А ваши футболисты, наоборот, ценят вас за умение зарядить их своей энергией!
— Все зависит от человека, от его окружения. Зидан выступал в «Реале», он знает, как работать с игроками этого клуба. Я играл в «Атлетико» и знаю, как работать там. Чем глубже твои знания о клубе, тем правильнее выстраиваешь свое поведение.
— То есть футболистов «Атлетико» постоянно надо подстегивать?
— Именно так. Когда я только появился в клубе в 1994 году, Хесус Хиль (президент «Атлетико» в 1987—2003 годах. — Прим. ред.) — великий Хесус Хиль! — сказал мне: «Здесь, чтобы
— Погодите, получается, если вы никогда не играли в «Реале», не подходите этому клубу как тренер?
— Нет, это не так. Но не думаю, что Пеп Гвардиола в последние два года работает в «Манчестер Сити» так же, как
— Какова специфика атаки «Атлетико»?
— Нападающие действуют не так, как в «ПСЖ», «Барселоне» или «Реале».
— Антуан Гризманн — неэффективен?
— Когда как. Антуан один их тех, кто очень прибавил при мне в «Атлетико». Когда появился в 2014 году, играл слева в полузащите. Когда я начал передвигать его в нападение, мне говорили: «Ты с ума сошел! Он не сможет играть впереди, мы его взяли как крайнего». Я отвечал: «В “Атлетико” он раскроется
— Принимаете критику в адрес игры «Атлетико»?
— Конечно. Но пусть эти критиканы сначала попробуют поработать в «Атлетико»! Тогда узнают, что это такое. Моя цель — максимально раскрыть потенциал игроков. У каждого свои особенности, характеристики, которые я стараюсь улучшить, а не переделывать человека на свой лад.
— Но вам самому нравится, как играет команда?
— Конечно, нравится! Играем именно так, как надо. Я работаю не для себя, не ради своего имиджа, а ради команды, клуба. Конечно, было бы здорово играть, как «Барселона» времен Гвардиолы, но ведь это невозможно — у нас другие футболисты. Это не значит, что они плохие. Лучше «Атлетико» в мире только четыре команды: «ПСЖ», «Барселона», «Реал» и «Бавария». Именно команды, а не клубы. Только четыре.
— Значит, если дать вам другую команду и других игроков…
— К чему фантазировать! Не люблю строить из себя
«ГРИЗМАНН МОЖЕТ УЙТИ, КОГДА ЗАХОЧЕТ»
— Но есть тренеры, которые приходят в команды со своей идеей. Возьмем того же Гвардиолу.
— Не люблю такой тип тренеров. Это мое личное мнение. Не имею ничего против Гвардиолы, но мне не нравятся тренеры, которые любят больше себя, чем команду. Ведь клуб меня нанимает и платит мне. Я не настолько самовлюблен, чтобы ставить себя выше. И себя оцениваю в зависимости от того, насколько полезен для клуба.
— Самые знаменитые тренеры — те, чьи команды играли в красивый футбол. Йохан Кройф, Пеп Гвардиола, Арриго Сакки…
— Скажу так: в «Барселоне» Кройф многого добился, но удалось ли ему такое с другой командой?
— А Гризманн, как ему игралось бы в команде с более атакующим стилем?
— Прекрасно! Был бы лучшим. Если однажды Гризманн перейдет из «Атлетико» в более атакующую команду, он еще больше прибавит. Потому что его игра — это атака.
— Прочитает он ваше интервью и скажет: «До свидания!».
— Нет, подождите! Я повторю то, что всегда говорю. Обожаю моих игроков, счастлив, когда они растут. Если
— Но ваша команда ведь много дала Гризманну?
— В ней Гризманн поднял свой уровень, это факт. Сколько он уже у нас? Три с половиной года? Статистика говорит сама за себя (забил 90 голов в 178 матчах. — Прим. ред.). Мы сделали из него замену Диего Косте.
— У него в начале сезона была сухая серия. Как можете это объяснить?
— Подобное случалось и с Марадоной, и с Месси. Но главное — не как начать, а как закончить. В начале сезона у команды и игроков могут возникать разные проблемы, обычное дело. И футболисты растут как раз, когда преодолевают такие трудности. Антуан — сильный парень, умный, умеет читать игру как никто другой. По мне, этот период, когда не удается забивать, для него как раз самый полезный. Он поднимется на новый уровень, прибавит.
— У вас есть личный опыт для такого утверждения?
— Есть — когда играл в «Лацио». Команда тогда была великолепная. В середине Алмейда, Сенсини, Недвед, Консейсау, Станкович. Я только перешел туда, месяца два прошло, и выглядел плохо. Иначе тренер выпускал бы меня на поле. И то, что оставляли в запасе, шло на пользу.
— Значит, на ЧМ-2018 Гризманн будет выглядеть еще лучше, чем на Евро-2016?
— Без всякого сомнения. Но чтобы он снова начал показывать свой лучший футбол, нужно, чтобы вышел на свой уровень и Кевин Гамейро. Кевин не попадал в состав до октября, ведь поздно начал предсезонную подготовку и был не в порядке. А это ведь игрок, с которым Гризманну комфортнее всего в нападении. Больше, чем с Фернандо Торресом или Анхелем Корреа.
— В каком плане комфортнее?
— В ментальном. По скорости мышления, по скорости реакции на партнера. Корреа — ему удобнее всего играть в паре с Торресом. Это все вопросы совместимости. Тренеры ищут лучшие сочетания игроков, иногда попадают в точку. В «Атлетико», к примеру, у Корреа с Торресом тоньше взаимодействие, чем у Гризманна с Корреа. Почему? Ну… Это нельзя высчитать математически. Это
«ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР — ЗИДАН»
— Кто,
— Зидан. Но завтра все может измениться.
— Почему он?
— Потому что выигрывает. Очень трудно выиграть Лигу чемпионов дважды подряд и чемпионат Испании. Вот поэтому он лучший.
— Какой соперник впечатлил вас больше всего за последнее время?
— «Бавария» Гвардиолы в первые полчаса полуфинала позапрошлой Лиги чемпионов в Мюнхене. Великая команда! Просто перекрыли кислород. Задавили. Нам пришлось трудно («Бавария» победила 2:1. — Прим. ред.).
— А как вам «ПСЖ»?
— Команда поставила перед собой трудную задачу и последовательно, ступенька за ступенькой, идет к цели. «ПСЖ» на верном пути, это точно.
— Могли бы стать тренером парижан?
— Я могу тренировать любую команду, это же моя профессия. Но сейчас мне хорошо в «Атлетико». Хотя я открыт для любого предложения… Даже от «Реала» (улыбается).
— Но в списке ваших предпочтений не сотня клубов, а только пять или шесть, включая «ПСЖ»?
— Послушайте… Вот я сказал, что могу
— А президент «ПСЖ» Нассер
— Нет, я вообще с ним никогда не разговаривал.
— Да ладно!
— Никогда (смеется).
— Но почему вы смеетесь?
— Потому что вы меня рассмешили!
— А сколько лет еще планируете работать в «Атлетико»?
— Но со мной уже ведь продлили контракт, ведь так? Значит, до 2020 года. Но в футболе все возможно.
— Если бы завтра проснулись и узнали, что футбола больше нет, чем бы занялись?
— Просто умер бы… Ей богу, умер! Ничем другим заниматься не могу.
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Диего Пабло СИМЕОНЕ
Родился 28 апреля 1970 года в
КАРЬЕРА ИГРОКА
Выступал на позиции опорного полузащитника за «Велес Сарсфилд» (1987−1990), «Пизу» (1990−1992), «Севилью» (1992−1994), мадридский «Атлетико» (1994−1997, 2003−2005), «Интер» (1997−1999), «Лацио» (1999−2003), «Расинг» из Авельянеды (2005−2006).
ДОСТИЖЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ИГРОКА
Чемпион и обладатель Кубка Испании, чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка Италии, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, двукратный победитель Кубка Америки.
За сборную Аргентины провел 106 матчей, забил 11 мячей.
ТРЕНЕРСКАЯ КАРЬЕРА
«Расинг» из Авельянеды (2006, 2011), «Эстудиантес» (2006−2007), «Ривер Плейт» (2007−2008), «Сан-Лоренсо» (2009−2010), «Катания» (2011). С декабря 2011 года — главный тренер «Атлетико».
ТРЕНЕРСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Двукратный чемпион Аргентины, чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка Испании, победитель Лиги Европы, обладатель Суперкубка УЕФА.