Станет ли Неймар новым Фигу? «Реал» готов потратить на бразильца 400 миллионов евро

Источник: Спорт-Экспресс

ПАРИЖСКИЙ СПЛИН

Первые сплетни о том, что Неймар, в минувшем августе взорвавший трансферный рынок после перехода из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро, может однажды примерить футболку «Реала», начали появляться уже в ноябре. Кто-то сказал, что бразилец чувствует себя несчастным в Париже, — и понеслось. Причины нашлись сразу. Ссора с Кавани из-за пенальти (латиноамериканцы не могли решить, чье желание бить с точки сильнее), конфликт с Унаи Эмери после отказа завершить тренировку (Неймар хотел продолжить занятие с резервными игроками, а баскский тренер был против), прохладные отношения с аргентинцами (Ди Мария, как бывший «мадридиста», и Пасторе, которому пришлось отдать новичку «десятку» на спине, по слухам, совсем его не жаловали). Наконец, Неймар в слезах покинул пресс-конференцию после матча сборной, когда на него посыпались вопросы об адаптации в Париже, а тренер бразильцев встал на его защиту. И футболиста начали сватать в Мадрид.

ОТСТУПНЫЕ ШРЕДИНГЕРА

В испанской программе El Chiringuito тогда грянула сенсация: в контракте бразильца с французским клубом предусмотрены отступные — какая ирония судьбы — в те же самые 222 миллиона, и он готов брать билеты в столицу Испании, как только «Реал» поднимет телефонную трубку. Пикантности ситуации добавлял тот факт, что во Франции, как и в Англии, наличие этого пункта в договоре между игроком и клубом не является обязательным (в отличие от Испании), и получалось, что Неймар, помимо одной из самых высоких зарплат в мире (36,8 миллиона евро), выторговал себе право на свободу. Впрочем, уже через несколько дней в прессе и соцсетях появился ответ представителей «ПСЖ» — никаких отступных в соглашении бразильца нет, а врать нехорошо.

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ОБМЕН НА РОНАЛДУ

Поэтому вытащить Неймара из Парижа «Реалу» будет сложно — так, Marca пишет, что мадридцы не планировали никаких наступательных действий до лета 2019 года, потому что переход бразильца может стоить «Королевскому клубу» 400 миллионов евро. Тем не менее, некоторые источники утверждают, что хорошие отношения президентов двух клубов, Флорентино Переса и Нассера Аль-Хелаифи, а также заинтересованность парижан в одном португальском игроке испанцев, могут сыграть на руку этой сделке.

Есть все основания полагать, что, если «Реалу» предложат обмен Роналду на Неймара, Перес не будет думать дважды.

Во-первых, меньше, чем через месяц Криштиану исполнится 33 (бразильцу тогда же стукнет 26). Во-вторых, космическая зарплата Неймара переедет в Мадрид вместе с ним, а значит, столичному клубу придется либо повышать оклад и португальцу, либо прощаться с ним — и второй вариант с финансовой точки зрения выглядит предпочтительнее. В-третьих, такая рокировка поможет приблизить трансфер бразильца (потому что летом 2019-го состарившийся еще больше Роналду Парижу совсем ни к чему), а заодно и уменьшить совершенно невозможную пока для осмысления цифру в 400 миллионов.

ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА

Любопытно, что в жизни Неймара уже было две точки пересечения с «Реалом». Marca вспомнила о том, как в 14 лет бразильский футболист приехал в Мадрид вместе с отцом и агентом Вагнером Рибейру. Задача у всех была одна — произвести впечатление на «Королевский клуб» и подписать с ними контракт. На первой же тренировке Ней познакомился с ровесником Дани Карвахалем, а всего в столице провел две недели. Тренеры остались им довольны, но 60 тысяч евро, которые Рибейру попросил за переход своего клиента, остудили пыл «Реала» — и Неймар вернулся в Бразилию.