Станет ли Неймар новым Фигу? «Реал» готов потратить на бразильца 400 миллионов евро
Что стоит за слухами о крупнейшей сделке в истории футбола?
Что стоит за слухами о крупнейшей сделке в истории футбола?
ПАРИЖСКИЙ СПЛИН
Первые сплетни о том, что Неймар, в минувшем августе взорвавший трансферный рынок после перехода из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро, может однажды примерить футболку «Реала», начали появляться уже в ноябре.
ОТСТУПНЫЕ ШРЕДИНГЕРА
В испанской программе El Chiringuito тогда грянула сенсация: в контракте бразильца с французским клубом предусмотрены отступные — какая ирония судьбы — в те же самые 222 миллиона, и он готов брать билеты в столицу Испании, как только «Реал» поднимет телефонную трубку. Пикантности ситуации добавлял тот факт, что во Франции, как и в Англии, наличие этого пункта в договоре между игроком и клубом не является обязательным (в отличие от Испании), и получалось, что Неймар, помимо одной из самых высоких зарплат в мире (36,8 миллиона евро), выторговал себе право на свободу. Впрочем, уже через несколько дней в прессе и соцсетях появился ответ представителей «ПСЖ» — никаких отступных в соглашении бразильца нет, а врать нехорошо.
ОБМЕН НА РОНАЛДУ
Поэтому вытащить Неймара из Парижа «Реалу» будет сложно — так, Marca пишет, что мадридцы не планировали никаких наступательных действий до лета 2019 года, потому что переход бразильца может стоить «Королевскому клубу» 400 миллионов евро. Тем не менее, некоторые источники утверждают, что хорошие отношения президентов двух клубов, Флорентино Переса и Нассера
ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА
Любопытно, что в жизни Неймара уже было две точки пересечения с «Реалом». Marca вспомнила о том, как в 14 лет бразильский футболист приехал в Мадрид вместе с отцом и агентом Вагнером Рибейру. Задача у всех была одна — произвести впечатление на «Королевский клуб» и подписать с ними контракт. На первой же тренировке Ней познакомился с ровесником Дани Карвахалем, а всего в столице провел две недели. Тренеры остались им довольны, но 60 тысяч евро, которые Рибейру попросил за переход своего клиента, остудили пыл «Реала» — и Неймар вернулся в Бразилию.
Во второй раз их пути пересеклись в 2013 году — тогда в