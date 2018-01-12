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12 января, источник: Чемпионат.com

В Нидерландах установили памятник бывшему футболисту «Зенита» Риксену

Голландский клуб «Фортуна» из города Ситтард установил памятник бывшему полузащитнику команды Фернандо Риксену, сообщает NOS Sport.

Риксен в октябре 2013 года сообщил, что ему поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз (медленно прогрессирующее, неизлечимое заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц).

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В России Риксен известен по выступлению за «Зенит», с которым голландец становился чемпионом России и выигрывал Кубок УЕФА.

На церемонии открытия бронзовой статуи присутствовали сам Риксен, а также его бывшие одноклубники Кевин Хофланд и Марк ван Боммель.

41-летний Риксен сейчас прикован к инвалидной коляске.

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