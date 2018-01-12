У них были совершенно разные судьбы.
В Нидерландах установили памятник бывшему футболисту «Зенита» Риксену
Голландский клуб «Фортуна» из города Ситтард установил памятник бывшему полузащитнику команды Фернандо Риксену, сообщает NOS Sport.
Голландский клуб «Фортуна» из города Ситтард установил памятник бывшему полузащитнику команды Фернандо Риксену, сообщает NOS Sport.
Риксен в октябре 2013 года сообщил, что ему поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз (медленно прогрессирующее, неизлечимое заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц).
В России Риксен известен по выступлению за «Зенит», с которым голландец становился чемпионом России и выигрывал Кубок УЕФА.
На церемонии открытия бронзовой статуи присутствовали сам Риксен, а также его бывшие одноклубники Кевин Хофланд и Марк ван Боммель.
41-летний Риксен сейчас прикован к инвалидной коляске.