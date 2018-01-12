«Манчестер Сити» не готов платить «Арсеналу» £ 35 млн за Алексиса Санчеса

Источник: AFP 2018

По данным источника, лондонский клуб в январе хочет получить за чилийца £ 35 млн, в то время как ещё £ 5 млн должны выплатить агентам футболиста. Таким образом, речь идёт о £ 40 млн.

В «Манчестер Сити» не желают платить больше £ 20 млн, учитывая, что есть шанс подписать Алексиса бесплатно, так как его контракт с «канонирами» закончится в конце сезона.

Ещё одним претендентом на Санчеса считается «Манчестер Юнайтед», и «Манчестер Сити» готов к риску упустить игрока.