Унаи Эмери: Кто-то пытается дестабилизировать обстановку в «ПСЖ»

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— Наша команда сильна и сосредоточена на следующих матчах, в том числе с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов, — цитирует ESPN Эмери. — Мы обладаем достаточным опытом для этого. Кто-то пытается дестабилизировать ситуацию в команде.

Смотрите, одно ведущее спортивное издание (Marca. — Прим. «СЭ») снова отправляет Неймара в «Реал». Но нас это не волнует. Мы знаем, кто хочет дестабилизировать ситуацию в команде, но защищаем себя от этого. Все будет в порядке.

Мы много разговариваем с президентом, игроками. Общение крайне важно для такого клуба.