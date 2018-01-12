Унаи Эмери: Кто-то пытается дестабилизировать обстановку в «ПСЖ»
Главный тренер «ПСЖ» Унай Эмери высказал предположение, что против парижан развернулась настоящая кампания. Однако специалист отметил, что не видит серьезных угроз для команды.
Главный тренер «ПСЖ» Унай Эмери высказал предположение, что против парижан развернулась настоящая кампания. Однако специалист отметил, что не видит серьезных угроз для команды.
— Наша команда сильна и сосредоточена на следующих матчах, в том числе с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов, — цитирует ESPN Эмери. — Мы обладаем достаточным опытом для этого.
Смотрите, одно ведущее спортивное издание (Marca. — Прим. «СЭ») снова отправляет Неймара в «Реал». Но нас это не волнует. Мы знаем, кто хочет дестабилизировать ситуацию в команде, но защищаем себя от этого. Все будет в порядке.
Мы много разговариваем с президентом, игроками. Общение крайне важно для такого клуба.
В последнее время множество слухов связывают нападающего «ПСЖ» Неймара с переходом в другие клубы, однако, никакой официальной информации по этому поводу не поступало.