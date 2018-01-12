Месси зарабатывает 100 миллионов евро в год? Правда о зарплате Лео

Французский портал Mediapart, со ссылкой на Football Leaks — поставщика всех финансовых секретов из футбольного закулисья, — приоткрыл завесу тайны над недавно продленным контрактом Лионеля Месси. По информации Mediapart, по соглашению, рассчитанному до 2021 года, которое в ноябре подписал аргентинец, он зарабатывает — вдохните — 100 миллионов евро в год («грязными»). После уплаты всего, что требует от него испанское законодательство, на счету Месси остается около 50 миллионов евро — сумма, более чем в два раза превышающая «чистый» оклад Криштиану Роналду (21 миллион евро — по данным El Mundo). Таким образом, главная звезда «Барселоны» обошлась каталонцам более чем в 400 миллионов евро — за те четыре сезона, на которые был пролонгирован договор.