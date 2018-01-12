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12 января, источник: Спорт-Экспресс

Месси зарабатывает 100 миллионов евро в год? Правда о зарплате Лео

Появились новые данные о зарплате аргентинского форварда «Барселоны».

Источник: AFP 2018

РОНАЛДУ ДАЛЕКО ПОЗАДИ

Французский портал Mediapart, со ссылкой на Football Leaks — поставщика всех финансовых секретов из футбольного закулисья, — приоткрыл завесу тайны над недавно продленным контрактом Лионеля Месси. По информации Mediapart, по соглашению, рассчитанному до 2021 года, которое в ноябре подписал аргентинец, он зарабатывает — вдохните — 100 миллионов евро в год («грязными»). После уплаты всего, что требует от него испанское законодательство, на счету Месси остается около 50 миллионов евро — сумма, более чем в два раза превышающая «чистый» оклад Криштиану Роналду (21 миллион евро — по данным El Mundo). Таким образом, главная звезда «Барселоны» обошлась каталонцам более чем в 400 миллионов евро — за те четыре сезона, на которые был пролонгирован договор.

КАК ДЕЛИТСЯ СУММА?

Эти 100 миллионов делятся следующим образом: фиксированный оклад в 71 миллион (до вычета налогов), 15% которого — это имиджевые права. К нему добавляются «подъемные» за продление контракта (63,5 миллиона) и бонус за лояльность — если Месси не покинет «Барселону» до истечения срока действия соглашения, он получит дополнительные — выдохните — 70 миллионов.

БОНУСЫ

Да-да, такой «толстый» контракт предполагает еще и бонусные суммы за то или иное достижение. Если аргентинец проводит 60% матчей в сезоне — плюс 1,9 миллиона (до уплаты налогов); если клуб побеждает в Лиге чемпионов — еще 12 миллионов. В этом контракте слишком много нулей, но это объясняется очень легко — на той планете, откуда прилетел Месси, просто-напросто другая система исчисления.

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