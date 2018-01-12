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12 января, источник: Спорт-Экспресс

Месси побьет рекорд Мюллера, Черышев не поможет «Вильярреалу» в Мадриде

«СЭ» анонсирует матчи девятнадцатого тура ла лиги и дает на них свой прогноз.

Источник: AP 2018

Предстоящий тур подведет черту под первым кругом испанского чемпионата. Уже наметились отъявленные аутсайдеры, разбилась на части лидирующая группа. Половина пути почти пройдена — впереди все самое интересное.

«БАРСЕЛОНА» ЗАМЕРЗНЕТ В САН-СЕБАСТЬЯНЕ, НО УВЕЗЕТ ОТТУДА ПОБЕДУ

«Аноэта» — домашний стадион недавнего соперника «Зенита» по Лиге Европы — долгие 10 лет наводила страх на сине-гранатовых, став для них настоящим проклятием. Без одной недели год назад, 20 января 2017-го, «Барса» смогла наконец снять с себя баскские чары и одержала первую с 2007 года гостевую победу над «Реал Сосьедад» (1:0 в Кубке Испании) — в восьми матчах до этого ей лишь трижды удалось сыграть вничью, пять раз вернувшись домой на щите. Повторяя слова бывшего тренера каталонцев Луиса Энрике, «проклятие “Аноэты” теперь — лишь история», а вот невероятная форма «Барселоны» — данность.

Накануне сине-гранатовые, как масло на хлеб, намазали «Сельту» на газон «Камп Ноу» в ответной кубковой игре (5:0), так что в Сан-Себастьян приедут в приподнятом настроении, не желая останавливать свою мощную серию — после провала в августовском Суперкубке Испании (1:5 по сумме двух игр с «Реалом») «Барса» не проигрывала больше ни разу ни в одном турнире, накопив уже 28 матчей без поражений. Месси должен побить рекорд Мюллера — у обоих сейчас по 365 голов за одну команду в сильнейших европейских чемпионатах. На берегу Бискайского залива в воскресенье вечером будет холодно, но это не помешает каталонцам увезти оттуда три очка — впервые за 8 последних гостевых игр против басков в чемпионате.

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«РЕАЛ» НАКОНЕЦ ОБРАДУЕТ «САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ»

«Вильярреал» — один из тех, кто наступает на пятки «Королевскому клубу», отставая от него всего на четыре очка, но конец года у «желтой подводной лодки» точно не задался: в последних 10 матчах во всех турнирах команда потерпела пять поражений, вылетев на днях из Кубка Испании. На гостевую игру против раздосадованного на собственные ошибки «Реала» у одноклубников Дениса Черышева, который, кстати, может появиться на поле в субботу — на его счету гол в кубковом матче против «Леганеса», — не хватит сил.

«Сливочные» последний раз выигрывали на «Сантьяго Бернабеу» больше месяца назад (5:0 с «Севильей», 9 декабря), с тех пор только 0:3 от «Барселоны» и 2:2 в Кубке против «Нумансии». Пришла пора обрадовать наконец своих болельщиков. Может быть, на главном мадридском стадионе завтра обойдется без свиста.

«АТЛЕТИКО» БЕЗ КОСТЫ ПОТЕРЯЕТ ОЧКИ В ЭЙБАРЕ

Диегу Коста, 1 января официально вернувшийся из «Челси» в «Атлетико», был главным героем минувшего тура: в победной игре против «Хетафе» (2:0) бразилец с испанским паспортом скандалил, приставал к судьям, устраивал потасовки, получил желтую карточку, через 6 минут забил гол, бросился праздновать к болельщикам на трибуны и получил второе предупреждение. Без него «атлетам» придется тяжело в Эйбаре — баски не проигрывают дома в чемпионате с сентября, в последних 6 играх на стадионе «Ипуруа» набрали 14 очков из 18 возможных и находятся в одном шаге от еврокубковой зоны. Даже если подопечным Симеоне удастся избежать поражения, без очковых потерь им не обойтись.

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ЛУСИАНО ВЬЕТТО ПРОДОЛЖИТ ЗАБИВАТЬ ЗА «ВАЛЕНСИЮ»

В начале января состав «Валенсии» пополнился нападающим «Атлетико» Лусиано Вьетто — аргентинца взяли в аренду с правом последующего выкупа летом 2018 года. Через несколько дней после этого Вьетто сделал хет-трик в ответном кубковом матче против «Лас-Пальмаса» (4:0) после трех первых ударов в створ — особенно на загляденье вышел последний гол.

Интереснее всего то, что за 2017 год Лусиано не забил ни разу. Его голевой запал точно продолжится и в Ла Корунье, а «Валенсия» должна будет вернуться из Галисии с победой. «Летучим мышам» пора возвращаться в колею — они проиграли в трех из пяти последних игр в ла лиге, пропустили вперед «матрасников» и отпустили «Барсу» уже на 11 очков. Конец первого круга — самое время для перезагрузки.

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