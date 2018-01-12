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12 января, источник: Чемпионат.com

В Саудовской Аравии женщины впервые посетили футбольный матч

В пятницу впервые в истории футбольный матч в Саудовской Аравии смогли посетить женщины, сообщает интернет-издание Goal.

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В стране вступил в силу изданный в конце октября указ о снятии запрета на допуск женщин на футбольные стадионы в качестве зрителей.

Таким образом, за сегодняшним матчем между «Аль-Ахли» и «Аль-Батен» в Джидде наблюдали представительницы прекрасного пола.

Три стадиона в Саудовской Аравии были оснащены специальными семейными секторами, из которых женщины смогут наблюдать за матчами.

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