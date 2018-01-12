У них были совершенно разные судьбы.
В Саудовской Аравии женщины впервые посетили футбольный матч
В пятницу впервые в истории футбольный матч в Саудовской Аравии смогли посетить женщины, сообщает
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В пятницу впервые в истории футбольный матч в Саудовской Аравии смогли посетить женщины, сообщает
В стране вступил в силу изданный в конце октября указ о снятии запрета на допуск женщин на футбольные стадионы в качестве зрителей.
Таким образом, за сегодняшним матчем между «Аль-Ахли» и «Аль-Батен» в Джидде наблюдали представительницы прекрасного пола.
Три стадиона в Саудовской Аравии были оснащены специальными семейными секторами, из которых женщины смогут наблюдать за матчами.