8 европейских клубов, у которых есть или были владельцы из России
У них были совершенно разные судьбы.
У них были совершенно разные судьбы.
В Хорватии утверждают, что клуб «Истра 1961» скоро обзаведётся российскими владельцами. По данным местных СМИ, ими готовятся стать владельцы московского «Спартака». Предлагаем вспомнить клубы, в которых «рулили» наши соотечественники, и к чему это приводило их клубы. Учитываем только те клубы, где «наши люди» владели контрольными пакетами акций. Поэтому в списке, например, нет Алишера Усманова, владеющего акциями «Арсенала».
Антон Зингаревич, 35 лет.
«Рединг»
Годы владения клубом: 2012 — 2014.
Молодой петербуржец Антон Зингаревич ещё со времён обучения в колледже в Беркшире присматривался к британской команде. Страсть к тому, чтобы обрести самостоятельность и не быть «сыном предпринимателя», наверняка подогревала интерес к клубу. Возможно, именно в «Рединге» он видел тот самый собственный
Дмитрий Рыболовлев, 51 год.
«Монако»
Годы владения клубом: 2012 — н.в.
Выходец из семьи пермских врачей Дмитрий Рыболовлев встретил во Франции, пожалуй, одного из самых непростых «больных» в своей жизни. И этим пациентом стал целый футбольный клуб. Тогда «Монако» из недавнего финалиста Лиги чемпионов превратился в середняка второй по значимости лиги страны. В 2011 году компания Рыболовлева объявила о покупке 66% акций клуба, и вскоре клуб безо всяких проблем ворвался в элитный французский дивизион. То время стало бомбическим для болельщиков в плане трансферов, в «Монако» приехали Фалькао, Моутиньо, Абидаль, Родригес и прочие суперзвёзды. «Монако» быстро вышел в Лигу чемпионов, но уже в 2014 клуб снова ждали перемены: Рыболовлев объявил о смене стратегии его развития. Позднее Дмитрий рассказывал, что «в клубе был такой дефицит, что они мчались прямо в стену». Клуб направил все усилия на развитие собственных воспитанников, отныне избегая крупных трансферов. Российским боссам (именно россиян назначили на основные посты в «Монако») удалось воплотить стратегию в жизнь, и клуб стал образцом ведения бизнеса в современном футболе. После лета 2017 года
Владимир Романов, 70 лет.
«Хартс»
Годы владения клубом: 2007 — 2014.
Владимир Романов — россиянин с литовским паспортом, и
Иван Саввиди, 58 лет.
ПАОК
Годы владения клубом: 2012 — н.в.
Российский бизнесмен с греческими корнями Иван Саввиди уже давно прочно обосновался в Греции. Помимо футбольного клуба «ПАОК» в этой стране он успел приобрести несколько печатных изданий и даже один из символов города Салоники — отель «Македония Палас». Окончательно разочаровавшись в российском первенстве
Юрий Кораблин, ушёл из жизни в 2016 году в возрасте 56 лет.
«Венеция»
Годы владения клубом: 2011 — 2015.
Итальянский клуб приобрёл не просто рядовой бизнесмен из России, а бывший глава города Химки, Юрий Кораблин. Он же, кстати, стоял у истоков баскетбольных и футбольных «Химок». В 2011 году «Венеция» была в удручающем состоянии, ошиваясь в одной из низших лиг Италии. Самое интересное, что следует знать о «Венеции» того времени — это то, что у клуба был стадион, на который нужно было добираться на гондоле. Приход российского инвестора воодушевил загрустивших болельщиков: Юрий Кораблин обещал серьёзные перемены в жизни клуба. К тому же он обещал применить в «Венеции» опыт, который получил во времена управления спортивными клубами в России. Увы, в эпоху Кораблина прорыва в клубе не случилось, а в 2015 его купил инвестор из США Джо Такопино, и дела «Венеции» со временем стали куда лучше: сейчас клуб находится в верхней части таблицы серии B и имеет все шансы выйти в элитный дивизион.
Булат Чагаев.
«Ксамакс»
Год владения клубом: 2011.
Самая странная история с покупкой зарубежного клуба российским инвестором. Булат Чагаев купил клуб швейцарской лиги и с ходу заявил болельщикам о своих планах по выводу команды в лигу чемпионов. А через месяц после покупки решил вписать ещё одну главу в историю клуба, заявив о желании заменить его название чеченским «Ксамакс Вайнах». Ни с переименованием, ни с Лигой чемпионов не срослось, уже через полгода Булат Чагаев был задержан швейцарской полицией, а с большинством игроков расторгли контракты. Клуб же после этих событий отправился в один из низших дивизионов Швейцарии.
Владимир Антонов, 42 года.
«Портсмут»
Год владения клубом: 2011.
Английский «Портсмут» стал первый клубом банкротом в АПЛ, и покупка клуба Владимиром Антоновым воспринималась фанами как свет в конце туннеля. Однако эти ожидания были тщетными, российский бизнесмен в Британии оказался вне закона, и в том же 2011 Антонов отошёл от управления клубом. «Портсмут» ожидала очередная процедура банкротства и годы безденежья в низших дивизионах. В 2013 клубу на помощь пришли его фанаты, он был передан совету болельщиков, а по итогам прошлого сезона пробился в первую лигу Англии.
Роман Абрамович, 51 год.
«Челси»
Годы владения клубом: 2003 — н.в.
Один из самых успешных футбольных управленцев не только нашей страны, но и всего мирового футбола. Речь, конечно же, о Романе Абрамовиче, который пришёл в лондонский клуб в 2003 году. «Челси» в эпоху российского владельца выиграл примерно всё. Фантастические финансовые инвестиции Абрамовича привели в Лондон таких людей, как Жозе Моуриньо и Дидье Дрогба, а стратегические решения позволяли клубу оставаться успешным на протяжении практически всего срока владения клубом. Сейчас клуб затеял реконструкцию стадиона, которая позволит повысить его вместимость до 60 тысяч зрителей, и ведь ни у кого нет сомнений, что каждый из них будет регулярно испытывать дичайший всплеск эндорфина от очередных выигранных трофеев «синих»?