8 европейских клубов, у которых есть или были владельцы из России

Источник: Reuters

В Хорватии утверждают, что клуб «Истра 1961» скоро обзаведётся российскими владельцами. По данным местных СМИ, ими готовятся стать владельцы московского «Спартака». Предлагаем вспомнить клубы, в которых «рулили» наши соотечественники, и к чему это приводило их клубы. Учитываем только те клубы, где «наши люди» владели контрольными пакетами акций. Поэтому в списке, например, нет Алишера Усманова, владеющего акциями «Арсенала».

Антон Зингаревич, 35 лет.

«Рединг»

Годы владения клубом: 2012 — 2014.

Источник: Reuters

Молодой петербуржец Антон Зингаревич ещё со времён обучения в колледже в Беркшире присматривался к британской команде. Страсть к тому, чтобы обрести самостоятельность и не быть «сыном предпринимателя», наверняка подогревала интерес к клубу. Возможно, именно в «Рединге» он видел тот самый собственный бизнес-проект. В 2012 году Зингаревич осуществил заветную сделку и приобрёл 51% акций «Рединга». С первого дня он обещал жить по средствам, максимально эффективно используя ресурсы клуба. И надо отдать ему должное, клуб впрямь не шиковал, позволив себе разве что подписание звезды того «Фулхема», Павла Погребняка, на правах свободного агента. Впрочем, вряд ли это может быть показательным, «Рединг» при Зингаревиче не добился особых успехов, постоянно болтался в Чемпионшипе, а уже в 2014 был продан тайским бизнесменам.

Дмитрий Рыболовлев, 51 год.

«Монако»

Годы владения клубом: 2012 — н.в.

Источник: AFP 2018

Выходец из семьи пермских врачей Дмитрий Рыболовлев встретил во Франции, пожалуй, одного из самых непростых «больных» в своей жизни. И этим пациентом стал целый футбольный клуб. Тогда «Монако» из недавнего финалиста Лиги чемпионов превратился в середняка второй по значимости лиги страны. В 2011 году компания Рыболовлева объявила о покупке 66% акций клуба, и вскоре клуб безо всяких проблем ворвался в элитный французский дивизион. То время стало бомбическим для болельщиков в плане трансферов, в «Монако» приехали Фалькао, Моутиньо, Абидаль, Родригес и прочие суперзвёзды. «Монако» быстро вышел в Лигу чемпионов, но уже в 2014 клуб снова ждали перемены: Рыболовлев объявил о смене стратегии его развития. Позднее Дмитрий рассказывал, что «в клубе был такой дефицит, что они мчались прямо в стену». Клуб направил все усилия на развитие собственных воспитанников, отныне избегая крупных трансферов. Российским боссам (именно россиян назначили на основные посты в «Монако») удалось воплотить стратегию в жизнь, и клуб стал образцом ведения бизнеса в современном футболе. После лета 2017 года вице-президент клуба Вадим Васильев отчитался о прибыли в 360 млн евро, а «Монако» получил награду Ассоциации европейских клубов.

Владимир Романов, 70 лет.

«Хартс»

Годы владения клубом: 2007 — 2014.

Источник: Reuters

Владимир Романов — россиянин с литовским паспортом, и вообще-то перед покупкой шотландского клуба он намеревался «заняться» раменским «Сатурном», но тогда что-то пошло не так. В 2007 он приобрёл «Хартс», избавил клуб от долгов и начал активно в него вкладываться. И в клубе появились первые успехи при Романове: новая победа в кубке Шотландии и 2 место в чемпионате, принесшее клубу место в Лиге чемпионов. Болельщики уже начали было распевать его фамилию на трибунах, но через некоторое время радость сменилась недоумением. В клуб начали пачками приезжать литовские футболисты и тренеры, а место руководителя и вовсе занял сын бизнесмена — Роман, что вызвало протест со стороны некоторых работников клуба. После этого клуб особых успехов не добился, а в 2014 году был продан. В том же году бывший владелец «Хартс» отправился за решётку в рамках дела о присвоении имущества. А ещё Романов заявлял, что «Хартс» был единственной возможностью для него «продвигать литовский футбол, пока он не развалился совсем».

Иван Саввиди, 58 лет.

ПАОК

Годы владения клубом: 2012 — н.в.

Источник: РИА

Российский бизнесмен с греческими корнями Иван Саввиди уже давно прочно обосновался в Греции. Помимо футбольного клуба «ПАОК» в этой стране он успел приобрести несколько печатных изданий и даже один из символов города Салоники — отель «Македония Палас». Окончательно разочаровавшись в российском первенстве из-за невозможности построить работающую бизнес-модель, Саввиди долгое время хотел приобрести «клуб беженцев из Константинополя», за который болеют многие приехавшие из СССР, и в 2012 году у него получилось провернуть сделку. С тех пор «ПАОК» стабилен и в финансовом, и в спортивном плане, а в его составе периодически появляются лица, известные российским болельщикам. Сейчас, например, за «ПАОК» играют Карлос Сомбрано и Роберт Мак.

Юрий Кораблин, ушёл из жизни в 2016 году в возрасте 56 лет.

«Венеция»

Годы владения клубом: 2011 — 2015.

Итальянский клуб приобрёл не просто рядовой бизнесмен из России, а бывший глава города Химки, Юрий Кораблин. Он же, кстати, стоял у истоков баскетбольных и футбольных «Химок». В 2011 году «Венеция» была в удручающем состоянии, ошиваясь в одной из низших лиг Италии. Самое интересное, что следует знать о «Венеции» того времени — это то, что у клуба был стадион, на который нужно было добираться на гондоле. Приход российского инвестора воодушевил загрустивших болельщиков: Юрий Кораблин обещал серьёзные перемены в жизни клуба. К тому же он обещал применить в «Венеции» опыт, который получил во времена управления спортивными клубами в России. Увы, в эпоху Кораблина прорыва в клубе не случилось, а в 2015 его купил инвестор из США Джо Такопино, и дела «Венеции» со временем стали куда лучше: сейчас клуб находится в верхней части таблицы серии B и имеет все шансы выйти в элитный дивизион.

Булат Чагаев.

«Ксамакс»

Год владения клубом: 2011.

Самая странная история с покупкой зарубежного клуба российским инвестором. Булат Чагаев купил клуб швейцарской лиги и с ходу заявил болельщикам о своих планах по выводу команды в лигу чемпионов. А через месяц после покупки решил вписать ещё одну главу в историю клуба, заявив о желании заменить его название чеченским «Ксамакс Вайнах». Ни с переименованием, ни с Лигой чемпионов не срослось, уже через полгода Булат Чагаев был задержан швейцарской полицией, а с большинством игроков расторгли контракты. Клуб же после этих событий отправился в один из низших дивизионов Швейцарии.

Владимир Антонов, 42 года.

«Портсмут»

Год владения клубом: 2011.

Английский «Портсмут» стал первый клубом банкротом в АПЛ, и покупка клуба Владимиром Антоновым воспринималась фанами как свет в конце туннеля. Однако эти ожидания были тщетными, российский бизнесмен в Британии оказался вне закона, и в том же 2011 Антонов отошёл от управления клубом. «Портсмут» ожидала очередная процедура банкротства и годы безденежья в низших дивизионах. В 2013 клубу на помощь пришли его фанаты, он был передан совету болельщиков, а по итогам прошлого сезона пробился в первую лигу Англии.

Роман Абрамович, 51 год.

«Челси»

Годы владения клубом: 2003 — н.в.

Источник: Reuters